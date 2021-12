Când vine sfârșitul lumii? Răspunsul unui renumit om de știință ne spulberă toate iluziile. VIDEO

Celebrul fizician Brian Cox s-a reîntors la televiziunea BBC, cu documentarul ”Universul: Unde totul începe și se sfârșește” (Universe: Where everything begins and ends”). El trimite un avertisment omenirii, spunând că ”inevitabil va veni sfârșitul timpului”, atunci când forțele gravitaționale vor deveni foarte puternice.