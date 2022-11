Când va fi lansată și cât va costa casca PlayStation VR2. Cel mai așteptat produs Sony

Fanii sunt nerăbdători să afle informații despre viitoarea cască de realitate virtuală a companiei, iar Sony a abunțat când va fi disponibilă aceasta şi cât va costa. Este vorba de casca PlayStation VR2.

PlayStation VR2 va intra pe piaţă pe 22 februarie 2023 şi va costa 600 de euro în Europa. Preţurile diferă în funcţie de regiune.

Împreună cu viitoarea cască de VR vor fi livrate controller-ele Sense şi o pereche de căşti. Separat, pentru 50 de euro, poate fi achiziţionată şi o bază de încărcare pentru controllere. Precomenzile vor debuta pe 15 noiembrie în magazinul online pentru PlayStation.

Sony a anunţat și 11 jocuri noi pentru PlayStation VR2:

The Dark Pictures: Switchback VR

Cities VR – Enhanced Edition

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Tentacular

Noua cască PlayStation VR2

Jocurile vechi nu vor fi compatibile cu casca PlayStation VR2. Ea este un upgrade major faţă de prima cască din serie, cu un ecran OLED 4K HDR, cu un unghi de vizualizare de 110 grade şi o rată de împrospătare a imaginii de 120Hz. Noua generaţie de PS VR va oferi jucătorilor un nivel crescut de imersiune şi posibilitatea de a explora lumi noi. Dispozitivul integrează tehnologii noi, unele regăsite şi pe consola PlayStation 5. Va reda imagini de înaltă fidelitate şi vine cu noi experienţe senzoriale şi tracking îmbunătățit. Un alt plus este un setup simplificat.

Mişcările vor fi urmărite prin intermediul a patru camere integrate în partea frontală a ecranului, iar controller-ele Sense au feedback haptic, care detectează atingerile degetelor. Sony deja a cerut asamblarea a 2 milioane de căşti PlayStation VR2, potrivit Bloomberg.

„ Când echipa noastră de proiectare a creat consola PS5, deja își imaginau căștile VR de generație următoare. Așa că veți observa câteva aspecte comune. Consola PS5 vine cu margini drepte, deoarece ar trebui să stea pe o suprafață plană. Pe de altă parte, am subliniat curbele căștilor PS VR 2, deoarece va fi în contact permanent cu utilizatorul. Setul cu cască va avea marginile rotunjite, amintind de cele ale controlerului DualSense și ale setului de cască Pulse 3D”, explică Hideaki Nishino, vicepreședinte de planificare și management al platformei PS VR.