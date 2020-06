Premierul Ludovic Orban a anunţat că programul de relansare economică urmărește noi măsuri pe lângă cele adoptate până acum. Potrivit spuselor sale, planul aflat în pregătire la Guvern prevede o schemă de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile. Măsura este gândită pentru a le susţine investiţiile şi capitalul de lucru.

De asemenea, a mai precizat Ludovic Orban va fi regândită schema de ajutor pentru investițiile green field, menite să stimuleze investițiile companiilor străine care doresc să vină în România sau cele care sunt deja pe piață și doresc să-și dezvolte capacitățile de producție.

„Punem la punct un întreg plan de granturi pentru IMM-uri. Deocamdată încă nu avem resurse financiare suplimentare de la nivel european, ele urmează să vină prin Recovery Fund, prin programul SURE, prin programul React EU. Pentru fiecare urmărim ce putem finanţa, care este sistemul prin care ni se alocă resursele respective, să vedem cum putem direcţiona banii spre acele zone care să ne genereze dezvoltare economică”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a oferit date referitoare și la programul IMM Invest, spunând că acesta a atins plafonul de 6 miliarde de lei care au fost repartizați unui număr de 7.000 de societăți comerciale.

„Am atins plafonul de 6 miliarde, peste 7.000 de firme beneficiare şi deja am atins un plafon de 6 miliarde. Acest plafon va creşte şi noi şi băncile ne-am confruntat cu un val de cereri care au trebuit procesate. Sunt bănci care s-au mişcat foarte bine şi bănci care şi acum au arătat că nu vor să se implice în finanţarea companiilor, a economiei, a spus Ludovic Orban.

El a subliniat că, în primele cinci luni ale acestui an, rambursările de TVA au fost cu peste 50% mai mari în acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut și s-au decontat concedii medicale de peste 600 de milioane pe lună, în condiţiile în care media anului trecut era sub o sută de milioane.

Potrivit datelor statistice aferente lunii mai, a mai afirmat premierul, numărul de angajaţi cu contracte de muncă este aproape egal cu cel din 2019, fiind cu doar 14.000 de astfel de angajaţi în minus.