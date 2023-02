Când va avea loc rotația premierilor. Nicolae Ciucă: „Nu cred că aceste sărbători trebuie umbrite de un eveniment politic“

În ultimele săptămâni s-a vorbit mult în spațiul public despre rotativa guvernamentală și data la care aceasta va avea loc. Au fost avansate mai multe scenarii, care prepusuneau amănarea sau chiar anularea ei. De asemenea, au existat zvonuri și că Marcel Ciolacu nu va fi noul premier și că PNL va încerca o renegociere a ministerelor pentru păstrarea lui Nicolae Ciucă în Executiv.

Stabilitatea este importantă

Premierul Nicolae Ciucă a lămurit situația în cadrul unui inerviu acordat vineri. El a spus că rotativa guvernamentală va avea loc și că se va respecta protocolul din coaliția de guvernare.

„La început, când am preluat guvernarea se spunea că o să reziste și Guvernul ăsta trei-patru luni de zile. Iată că suntem la un an și trei luni și în continuare ne ținem de angajament și de acest lucru vorbesc și în partid și oriunde am ocazia, pentru că este foarte important.

Stabilitatea politică a fost cea care ne-a garantat credibilitatea în fața investitorilor, în fața partenerilor. Este o chestiune de responsabilitate. Aici nu e vorba de Ciucă, de Marcel Ciolacu, nu este vorba nici despre PSD, nici despre PNL. Este vorba de Guvernul României. Nu putem să ne permitem să ne jucăm cu stabilitatea țării”, a spus Nicolae Ciucă.

Se va respecta protocolul

Premierul a mai spus că își va depune mandatul, dar nu a avansat o dată exactă pentru rotația premierilor. Nicolae Ciucă a spus însă că PNL va susține un guvern condus de Marcel Ciolacu.

„Schimbarea se va produce. Toată lumea vorbește de 25 mai, dar în această dată este Înălțarea și Ziua Eroilor. Nu cred că aceste sărbători trebuie umbrite de un eveniment politic.

Așa cum am primit mandatul de la domnul președinte, la momentul oportun voi depune mandatul. Atunci când am constituit coaliția am luat decizia în partid. Acesta este să continuăm coaliția și cu Marcel Ciolacu pe scaunul de premier. PNL va vota guvernul din care face parte“, a mai spus Nicolae Ciucă, la Antena 3.