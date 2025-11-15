Când talciocul face o revoluție

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Valuri de cerneală tipografi­că, hectare de pădure s-au tăiat ca să se facă hârtia pe care să se tipărească lu­crări despre cauzele Revoluției din Decembrie 1989. Au fost descrise cu lux de amănunte atât cauzele inter­ne, cât și cele externe, contextul in­tern și internațional. Condițiile economice, evident, au fost la loc de cinste. Nu au lipsit însă nici momentele inedite, legate de obiceiuri pe care măsuri politice neinspirate le-au pus capăt, creând valuri de nemulțumire.

Mehala a fost ultimul loc unde cu o săptămână înainte de debutul Revoluției de la Timișoara, funcționa talciocul sârbesc. Timișorenii, bănățenii în general, se aprovizionau mereu cu produse „sârbești”. Erau practic produse occidentale aduse de sârbii din fosta Iugoslavie, care le puteau cumpăra la liber în țara lor sau le aduceau din state occidentale, unde Tito îi lăsase să circule.

Inexplicabil, talciocul s-a închis cam în momentul în care Ceaușescua făcut ultima vânătoare pe lângă București, pe 10 decembrie 1989. cu o săptămână mai devreme, fusese la Moscova și nu ajunsese la un acord cu liderul URSS Mihail Gorbaciov. Rămăsese ultimul lider comunist din vechea gardă, la București!

Cetățenii care în 17 decembrie 1989 luaseră tramvaiul spre Mehala, trecând prin Piața Sfânta Maria (unde Tokes fusese evacuat) au văzut efectele confruntărilor dintre Securitate și cei ce refuzaseră să fie de acord cu evacuarea pastorului Laszlo Tokes. Oamenii mergeau să vadă dacă nu cumva se redeschisese talciocul.

„Piața Crihala” în 1989 se numea popular „Piața Sârbilor”. Aici, veneau sârbii (cetățeni iugoslavi) cu produse occidentale dar și basarabenii (cetățeni sovietici) cu produsele lor, ocupând partea de vest, respectiv de est a Pieței. Exact ca în „Războiul Rece”. La un moment dat, piața urma să se închidă, numai că Miliția Turnu Severin a avut inspirația să o închidă temporar cât să trimită pozele la București, piața fiind apoi deschisă.Nu se dorea să se ajungă la conflicte și la nemulțumiri.

