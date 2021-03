Sorin Cîmpeanu, despre închiderea școlilor.

Școlile vor fi închise doar dacă rata de incidență a infectărilor cu SARS-CoV-2 depășește 6/1.000. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Acesta a spus că în alte condiții, nu va fi de acord cu o închidere a școlilor și reluarea cursurilor în online.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, nu vede de ce s-ar pune în discuție, luni, 15 martie, închiderea școlilor din București. El a precizat că în prezent, Capitala rămâne departe de pragul de 6/1.000 și speră că acest lucru nu se va schimba.

„Nu văd de ce s-ar pune în discuție acest lucru. Atâta vreme suntem, și sperăm cu toții sa rămânem, departe de pragul de 6/1000 în București. Până la pragul legal stabilit de 6/1.000, în calitate de Ministru al Educației, nu voi fi de acord cu închiderea școlilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

În prezent, rata de incidență în București este de 3,98 la mia de locuitori. Conform legislației în vigoare, școlile se închid în momentul în care este atins pragul de 6 la mie, înregistrat în ultimele 14 zile.

De altfel, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, este cunoscut pentru pozițiile sale împotriva închiderii școlilor în pandemie. La mijlocul acestei săptămâni, el a declarat că școala nu reprezintă un pericol în evoluția pandemiei de COVID-19. Drept urmare, a precizat Sorin Cîmpeanu, unitățile de învățământ urmând vor fi ultimele care se vor închide în scenariul roșu.

„Solidaritatea elevi, părinți, profesori este mai necesară decât oricând. Școlile se închid ultimele și se deschid primele”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

El a precizat că educația nu îmbolnăvește. Dimpotrivă, aceasta te învață să respecți regulile.

„Educația nu îmbolnăvește, te învață să respecți regulile. Nu am competențe medicale să apreciez inflexibilitatea unor restricții sanitare. Dar am dreptul ca om de educație să mă întreb care este diferența între elevii claselor I-IV care pot veni cu prezență fizică integral și cei de a VIII-a și a XII-a care nu pot veni cu efective întregi. Am dreptul să mă întreb chestia asta”, a mai spus ministrul Educației.