Luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că românii ar putea plăti pentru vaccinarea împotriva COVID-19 „într-un viitor oarecare”, menţionând că se va putea ajunge în situaţia vaccinului antigripal, când sunt imunizate gratuit doar grupele de risc.

După ce a stârnit un val de critici, Ludovic Orban a venit cu precizări. Liderul PNL a spus că

vaccinul împotriva COVID rămâne gratuit în pandemie şi până când se ajunge la o imunizare colectivă.

„Am spus că, la un moment dat, se va ajunge cum e la gripă, la o situaţie normală, ca de vaccinare gratuită să beneficieze categoriile vulnerabile. Când se va ajunge la nivelul respectiv. Sigur, nu în perioadă de pandemie, nu până nu se ajunge la o imunizare colectivă, la procentul care este considerat de autorităţile sanitare. Nu a fost că noi acum nu o să mai dăm vaccinul gratuit”, a explicat Orban.

A discutat cu premierul Florin Cîţu pe această temă

„Am discutat cu domnul prim-ministru, am comunicat. Nu e neapărat o contradicţie, am spus că la un moment dat se va ajunge, când nu va mai reprezenta un pericol. Se vede că pandemia de COVID a generat o situaţie economică, socială, psihologică dramatică. Nu am spus că acum se renunţă la gratuitatea vaccinului. Se va ajunge, la un anumit moment, când va deveni un virus banal, cum e virusul de gripă, să se folosească mecanismul obişnuit de vaccinare”, a mai transmis Orban.

Ce a spus Orban cu o zi înainte despre vaccinul anti- COVID

„Şi aşa organizăm vaccinarea gratuită, practic, statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situaţie excepţională, dar şi aici aş spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup, până la urmă se va merge pe mecanisme de exemplu de la vaccinare pe gripă unde numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, celelalte categorii de cetăţeni vor trebui să se vaccineze că e răspunderea lor, aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi”, a afirmat preşedintele PNL.

Întrebat dacă românii ar putea plăti pentru vaccinarea anti-COVID, Ludovic Orban a răspuns: „Într-un viitor oarecare”.

Ulterior, premierul Florin Cîţu a precizat, la videoconferinţa cu prefecţii, că vaccinul va rămâne gratuit.

„Şi aici vreau să fac o clarificare, vaccinul gratuit trebuie să fie disponibil tuturor românilor pentru că în România vaccinul este şi rămâne gratuit. Nu e nicio discuţie în Guvernul României pentru a schimba lucrurile. Avem comenzi pentru a continua campania de vaccinare şi în toamnă, a continua campania de vaccinare şi anul viitor pentru că nu ştim exact cum va continua pandemia”, a punctat Cîţu.