Când se va întoarce Cosmina Păsărin în televiziune. Vedeta a pregătit noi surprize pentru fani

Cosmina Păsărin a plecat de la emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, dar a găsit alte proiecte interesante. Prezentatoarea a recunoscut că a avut nevoie de o pauză, dar că acum se va întoarce pe micile ecrane cu multă energie.

„Sunt niște proiecte în plan. Sigur, o să aflați despre ele la momentele potrivite. În rest, ne vedem la evenimentele pe care le prezint, cam asta fac. Am avut și o perioadă de relaxare la începutul acestui an, o perioadă de care m-am bucurat foarte mult. Cam asta ar fi de zis. Din păcate nu am cum să îți zic. (n.r. de un proiect pe micile ecrane) Nu e chiar în această zonă. Dar asta este și frumusețea acestui mediu, apar tot felul de proiecte, fie că vorbim despre evenimente, fie că vorbim despre emisiuni TV sau filme, de ce nu. Eu nu sunt actriță, dar au apărut și astfel de ocazii de-a lungul timpului. Îmi place, în general, să mă bucur de diversitate. Exact cum spuneam, cred că asta este și frumusețea acestui mediu. Proiectele sunt diverse, nu te plictisești niciodată, ai ocazia să experimentezi, să ai parte de tot felul de experiențe, unele foarte intense, unele din care înveți lucruri și îți dai seama că nu le-ai mai repeta. Treci prin tot felul de aventuri de acest gen”, a spus Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin, despre emisiunea de la PRO TV

Cosmina Păsărin a mai spus că și-a dorit foarte mult să fie căutată pentru a prezenta emisiunea „Vorbește lumea” și că dorința i s-a îndeplinit. Cu toate astea, prezentatoarea a recunoscut că a întâmpinat și probleme pentru că nu este o persoană matinală.

„Și mie mi-ar plăcea să am proiecte pe TV, dar nu depinde de mine. Eu am plasat dorința aceasta. Sunt sigură că te gândeai la emisiunea de la PRO TV, la “Vorbește lumea”. Multă vreme până a începe această colaborare, îmi doream un astfel de proiect, m-am bucurat de el la maxim, a fost o experiență intensă, interesantă, am învățat multe lucruri. A fost genul de proiect pe care ți-l dorești tot timpul. Aș avea tot timpul dispoziție pentru un astfel de proiect, mi-a plăcut foarte mult.

N-aș vrea să facem astfel de conexiuni pentru că ar putea să fie și alte proiecte. Chiar nu are sens să vorbim punctual despre acel proiect, dar, clar, emoția live-ului este ceva de nedescris. Ce poate să fie mai frumos decât să faci live zi de zi? Chiar dacă era, să zicem, o mică problemă. Este mult spus, dar pentru mine pentru că nu sunt o persoană matinală, a fost o provocare, o adevărată provocare pentru că îmi era destul de greu să funcționez așa cum îmi doream dimineața. Dar te mobilizezi, te ajută mult și echipa. Când îți place ceea ce faci, găsești resurse”, a spus vedeta pentru Ego.