Despre actualul ei iubit, Felix Baumgartner, parașutistul austriac de Cartea Recordurilor nu mai spune aproape nimic de mai multe luni de zile. Ultima poză postată pe Instagram, unde diva și sportivul au apărut împreună, tolăniți în natură, în timpul escapade la munte, datează din 24 iunie. Bineînțeles, fanii au început să-și pună mai multe întrebări despre relația celor doi.

„V-ați despărțit?” sau „Unde e Felix?” sunt întrebările cele mai fracvente pe care fanii le adresează Mihaelei.

Culmea, la aceste întrebări, nu a răspuns Mihaela Rădulescu, ci chiar Felix Baumgartner, care și-a uimit fanii, și mai ales pe Mihaela.

El a publicat pe contul său de Instagram un filmuleț romantic, realizat din cele mai tandre momente pe care le-a avut el cu iubita lui româncă. Melodia aleasă este extrem de sugestivă: Lenny Kravitz, cu piesa Can’t Get You Off My Mind.

Filmulețul este însoțit și de un mesaj foarte sugestiv: „Nu te pot scoate din mintea mea”.

Surpriza are legătură cu cei 6 ani de relație, pe care cei doi i-au bifat pe 23 octombrie.

Surpriza lui Felix Baumgartner a topit-o pe Mihaela Rădulescu

Evident, Mihaela Rădulescu a reacționat imediat și a răspuns iubitului ei, tot pe Instagram: „Fața mea când văd așa ceva”.

Venind în România pentru a participa la fălmările de la emisiunea „Ferma. Orășeni versus săteni”, de la PRO TV, Mihaela Rădulescu a vorbit despre partenerul ei.

„Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie”, a declarat Mihaela, potrivit click.ro