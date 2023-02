Când s-ar putea produce un cutremur major în România. Mii de clădiri din București, risc uriaș de prăbușire

Profesorul Nicolae Noica, cel care a dispus clasificarea clădirilor cu risc seismic în România, susține că un cutremur mare s-au putea produce la noi în țară după anul 2035.

Pericol mare în București

În cazul unui cutremur major, cea mai afectată ar fi zona Capitalei unde se află 18.000 de clădiri cu risc seismic. Acestea s-ar putea prăbuși în cazul unui cutremur similar celui din 1977.

„Toată lumea pune problema că la 40 de ani se petrece un cutremur. Împreună cu câțiva colegi am zis să facem o cercetare. În 10 noiembrie 1940 a fost cutremur, la 40 de ani, a avut loc cutremurul din 1977 și atunci ne-am întors și am observat că în cazul cutremurelor din 1818 și 1830 am avut același fenomen.

Grupe de două cutremure se petrec la un anumit interval. Din grafice rezultă că un cutremur ar fi posibl la noi după anul 2035 – 2040“, a spus Nicolae Noica.

Reglementări clare

Profesorul spune că ar trebui luate măsuri pentru ca toate clădirile cu bulină roșie să fie consolidate. Nicolae Noica este de părere că ar trebui să existe și o legislație clară care să nu mai permită proprietarilor de locuințe să facă modificări care pot afecta structura de rezistență a clădirilor.

„Am avea posibilitatea ca până atunci să aducem într-o stare corespunzătoare o bună parte din clădirile noastre care sunt în pericol. Este o ilegalitate totală să fie scoase bulinele roșii de pe clădirile cu risc seismic. Nu poți să scoți bulinele în speranța că vor putea fi vândute apartamentele.

La ora actuală se petrec lucruri destul de grave, în diverse apartamente. Proprietarii de locuințe fac tot felul de modificări în structură. Ar trebui dată o legislație pentru ca lucrul astă să fie foarte bine clarificat. Proprietar ești pe spațiul util, nu pe zidurile care țin clădirea de sus în jos“, a declarat Profesorul Nicolae Noica, la Antena 3.