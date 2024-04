Sport Când revine Marius Șumudică în antrenorat. A refuzat o sumă colosală pentru a rămâne în țară







Marius Șumudică a decis să revină în antrenorat, după ce la începutul lunii martie s-a despărțit de de turcii de la Gaziantep.

Când revine Marius Șumudică în antrenorat

Marius Șumudică a decis să revină în antrenorat, iar pauza pe care și-a luat-o după plecarea din Turcia nu va fi lungă.

Dorit în prezen de cei de la Universitatea Craiova, care au rămas fără antrenor Șumudică spune că nu și-ar dori să preia o echipă „din mers”.

„La vară voi prelua o echipă. Am avut ceva contracte și în România, dar și în străinătate. Nu mi-aș dori să iau o echipă din mers. Nu aș vrea să ies și să critic foștii colegi. La noi a devenit o modă. Dacă o echipă nu are rezultate, se dă vina pe vechiul staff. Pe mine mă frapează pentru că în Turcia eram singurul antrenor străin. La noi în țară văd că vin fel de fel de antrenor. Este o țară mult mai permisibilă”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport Special.

A refuzat o sumă colosală pentru a rămâne în România

Marius Șumudică a fost dorit de arabi. Antrenorul român era una dintre persoanele care l-ar fi putut înlocui pe Laurențiu Rechecampf în Arabia Saudită. Propunerea financiară nu era deloc de neglijat. Șumudica ar fi primit 300.000 de euro pentru două luni, iar suma creștea cu încă 100.000 dacă echipa AI Tai ar fi scăpat de retrogradare.

Până la începutul verii, Marius Șumudică putea încasa aproape jumătate de milion de euro dacă reușea să scape echipa arabă de retrogradare.

Marius Șumudică, deranjat de ostilitatea presei din Turcia

La începutul lunii martie, Marius Șumudică anunța că va pleca din Turcia și va încheia colaborarea cu cei de la Gazaintep. O veste previzibilă, având în vedere că de la începutul anului, românul a fost criticat atât de presa din Turcia, cât și de suporterii dezamăgiți ai echipei pe care o antrena.

„Eu luasem decizia dinainte, după ce se întâmplase săptămâna trecută, cu toate atacurile din presă de aici.

Eu luasem decizia să întrerup colaborarea. Erau niște probleme. Am un acord cu acest club, țin foarte mult la el. A fost destul de greu, am luat echipa după șase etape cu zero puncte, am reușit să fac 28 de puncte. Am crezut că acum este momentul. Simțeam că ceva nu mergea în direcția corectă. După ce s-a întâmplat săptămâna trecută, am luat decizia.

Și la acea decizie, nu mă simțeam eu Șumudică. Nu eram eu. Nici pregătirea de iarnă nu a existat. Am găsit și o echipă descumpănită. Turcia e un campionat foarte greu, punctele le faci extrem de greu. La Galata, am pierdut în minutul 90+1. Nu mai contează, acum sunt lucruri care țin de trecut.

Chiar mă simt ușurat. Las echipa la un punct de primul loc de salvare. Plec cu un bilanț ok pentru o echipă din subsolul clasamentului. Dacă se face un clasament doar cu mine antrenor, noi suntem salvați de pe locul 14. Eu am simțit și o ostilitate din partea presei, și asta a fost.”, a transmis Marius Șumudică odată cu anunțul plecării sale.