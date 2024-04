Monden Laurențiu Reghecampf nu mai poate antrena în Europa. Anamaria Prodan exultă







Agentul FIFA Anamaria Prodan, fostă Reghecampf, face noi dezvăluiri despre cel care i-a fost soț. Impresara susține că „Reghe” are probleme financiare mari. Arabii de la Al-Tai au reziliat recent contractul tehnicianului român pentru parcursul dezastruos pe care l-a avut echipa.

Reghecampf are probleme cu banii

Laurențiu Reghecampf a plecat la arabi de pe banca Universității Craiova fără a-și respecta condițiile contractuale. Așa se face că fostul internațional datorează clubului din Bănie suma de 300.000 de euro. O sumă pe care Reghe trebuie să o plătească pentru că părăsit Universitatea fără a respecta clauza de reziliere.

Mai grav pentru Rehge este faptul că a fost concediat și de arabii de la Al-Tai, iar în țară, clubul lui Rotaru a recurs la Comisia de Disciplină a FRF pentru a soluționa litigiul cu Reghecamf. Federația Română de Fotbal a decis în favoarea clubului din Bănie.

Anamaria Prodan l-a dat de gol

Anamaria Prodan a comentat situația fostului ei soț, despre care a spus că se află într-o situație ușor delicată. Mai ales că, din cauza litigiului cu Universitatea Craiova nu mai poate antrena nici în România și nici în Europa.

„Toată lumea îi spune lui Reghe: Ai grijă că nu ai bani să mai plătești încă un proces, nu are nimeni în România așa ceva». Iar tu care ești amărât, cu datorii pe la toată lumea din fotbal. Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru. 300.000 și ceva sunt bani mulți pentru Reghecampf în momentul acesta.Știu că în România, dar și în Europa nu mai are cum să stea până nu plătește banii, pentru că Rotaru a câștigat în instanță”, a declarat Anamaria Prodan.

Criticat de fosta soție că i-ar fi deschis proces peste proces și că i-ar fi certu despăgubiri uriașe, Reghecampf i-a răspuns impresari prin intermediul jurnaliștilor.

Reghecampf are de restituit 300.000 de euro

„Nu mă interesează un dialog cu ea prin intermediul presei, nu răspund ca să justific ceva, nici nu am cui, doar că sunt foarte multe lucruri neadevărate și jigniri. Nu am să cobor la nivelul ăsta din respect pentru Bebe! Dar pot, totuși, să-i transmit acum să înceteze să-mi mai scrie mail-uri zilnic.

Eu nu am decât procesul de divorț, procesul de defăimare, nu am nevoie de bani de la ea! Cum să-i cer bani, când eu îi dau lunar? Și ea îmi mai cere și extra…. Numele nu cred că-i mai folosește. Ea se prezintă Prodan peste tot, din acest motiv am vrut să-i ofer posibilitatea să-și înregistreze numele de scenă" a spus Laurențiu Reghecampf pentru cancan.ro.