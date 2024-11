EVZ Special Când luxul întâlnește ospitalitatea! Corina Olaru, Room 12: „Mă simt foarte bucuroasă când văd că am atins acel ceva pe care l-am căutat”







Chiar pe malul Lacului Floreasca, în zona rezidențială a Bucureștiului, artista Corina Olaru a pus bazele conceptului Room 12, un proiect cu totul special din mediul oportunității din România. Căci da, vorbim de o clădire rezidențială cu 13 apartamente de închiriat, unde, în primul rând, rafinamentul și bunul gust sunt la ele acasă. Iar această combinație oferă, fără doar și poate, un sentiment de comoditate, te îmbie spre relaxare.

Corina Olaru, cu un trecut în artă, nu s-a lăsat copleșită de duritatea mediului de afaceri, ci a ales să-l îmbrățișeze, a făcut totul natural, a lăsat imaginația să curgă și a transformat-o mai apoi în idei de business. „Întotdeauna, i-am căutat artei mai mult decât un sens estetic, ceea ce nu a fost deloc ușor. Am avut dificultăți la început, când nu știam cum să fac un plan de afaceri, cum să pornesc un concept realizabil de la ideile de îmi apăreau prin minte. Nu știam cum să fiu un lider. Dar, ca în artă, nici în business nu există „Nu se poate””, spune antreprenoare în cadrul unui interviu pentru infofinanciar.

Room 12, o poveste clasică, dar cu o tușă personală

„Corina, ce prostii faci tu aici?”, sunt cuvintele auzite din toate părțile de femeia de afaceri la începuturile sale în lumea businessului. Însă, acestea sunt cuvinte care mai mult au împins-o de la spate pe Corina Olaru să nu renunțe. Simțea că va fi bine. Și iată că, în prezent, aceasta spune că se regăsește în povestea multor antreprenori care acum au succes, povești care poate au început cu stângul, care veneau cu ceva nou pe o piață, dar care, într-un final, s-a dovedit că au tras lozul câștigător.

Iar afacerea Corinei Olaru este un exemplu perfect în acest sens. Inițial, era doar o clădire de pe Strada Moliere din cartierul Primăverii, însă, după patru ani de renovări și amenajări, Corina și echipa sa i-au dat cu totul altă față construcției, au văzut potențialul și au ales să se îndrepte către nivelul următor

Când luxul întâlnește ospitalitatea

Room 12 este acum o afacere înfloritoare din domeniul ospitalității de lux din Capitală. Este o locație destinată publicului select, pentru antreprenori, pentru diplomați, pentru actori străini, oameni care aleg să pună un preț pe confortul lor, pe calitatea vieții lor și aleg astfel Room 12. De asemenea, liniștea și intimitatea sunt alte aspecte importante al acestui model de business. Iar echipa oferă toate serviciile, de la preparate de mâncare gătite de un chef cu experiență în domeniul ospitalității premium, de la sală de sport, spa sau parcare privată.

Și, chiar dacă suntem în secolul tehnologiei, în era digitalului, în cazul Room 12 vorbim de un model mai tradițional, să-i spunem, de promovare. Pe partea de marketing, nu s-a urmat totuși rețeta clasică în cazul Room 12. „Avem clienți care sunt miliardari. Cum îi targetezi pe ei, de exemplu? Cum ajungi ca acești oameni să știe de tine? Ei nu își rezervă nimic singuri, promovarea online, să te vadă ei pe internet în vreo formă sau alta nu merge. Ce a funcționat la noi în această privință a fost transmiterea informației din gură în gură, cum s-ar spune. Facem parte din acea zonă nișată a domeniului ospitalității și altfel merg lucrurile. Află cineva de tine, cine trebuie, apoi acesta transmite mai departe, te recomandă după ce te-a vizitat și așa mai departe”, povestește Corina Olaru.

Corina Olaru și rețeta sa proprie

Astfel, antreprenoarea spune apoi că a urmat rețeta sa proprie, a făcut întotdeauna cum crede ea că este mai bine. Nu s-a încrezut niciodată în vreo formulă standard. Mânată de spiritul artistic, și-a scris propria poveste pe care le-o spune zi de zi vizitatorilor care ajung la Room 12 prin artă și prin conceptul ce se diferențiază, prin experiența în sine. Iar tușa personală a Corinei se vede, în cel mai mic detaliu. Aceasta, după cum s-a menționat mai sus, are un istoric în lumea artei, de acolo a început totul.

A studiat artele plastice, a lucrat ca fotograf, a activat apoi li în domeniul publicității, dar și ca designer de interior. „În toate apartamentele, există numeroase piese de mobilier, de la mese, la canapele, la comode și așa mai departe, care au fost proiectate de mine și realizate pe comandă. Îmi place să folosesc fotografiile mele ca printuri pentru diverse obiecte de mobilier, mă inspiră în alegerea tapetului, iar faptul că totul este gândit de mine oferă o unitate, un sens, se observă povestea din spate”, detaliază femeia de afaceri în cadrul interviului pentru Infofinanciar.

Spirit creativ

Iar acestor piese marca Corina Olaru se alătură în cele 13 apartamente și alte obiecte, însă căutate și alese cu cap de către ea, toate adunate de pe la diverse târguri de specialitate, din diverse colțuri ale Europei, de pe platforme online destinate acestui public. Cu acest prilej, Corina a descoperit și Retros, o afacere ce comercializează piese de mobilier din vremea secolului trecut, piese de calitate.

La un moment dat, Corina a intrat în acest business ca acționar și a ajuns ca în acest moment să fie unicul. Un showroom Retros se află chiar la parterul Room 12, însă nu pentru foarte mult timp, căci antreprenoarea dorește să deschidă și un bar în această locație, este un concept la care lucrează de ceva timp alături de echipa ei pe care intenționează să-l finalizeze curând, când toate se vor aranja așa cum trebuie.

Așadar, Corina Olaru a făcut o adevărată afacere din arta sa, din spiritul său creativ, din natura sa de exploratoare. Iar despre toată această aventură, care se scrie în continuare într-o manieră frumoasă, Corina spune că a ajutat-o să se descopere, să-și contureze un anume stil, un concept propriu. „Și asta am vrut să transmit pe mai departe. Am vrut ca cei ce ajung la Room 12 să se regăsească în acest loc care nu urmează vreun trend, nu am urmărit asta, am vrut să creez o lume a tuturor lumilor”, explică artista.

„Și mă simt foarte bucuroasă când văd că am atins acel ceva pe care l-am căutat”, conchide Corina Olaru.