Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Balș” din Capitală, susține că virusul ar fi apărut în România încă de anul trecut.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a solicitat retestarea pneumoniilor suspecte de la finalul lui 2019, în urma cărora s-ar putea descoperi cazuri timpurii de coronavirus.

„Cu siguranță am avut și noi, că nu suntem pe altă planetă. Când vorbim despre circulația unui nou virus, și dacă vă uitați ce s-a întâmplat în pandemia din 2009, practic atunci noi am plecat cu circulația virusului din 2008, decembrie, și am ajuns ca în august, să avem infecții cu acel virus gripal„, a declarat Adrian Streinu-Cercel, potrivit antena3.ro.

Aceeași voce mai spune că România nu va scăpa complet de acest virus și ca este foarte probabil ca încă un val d eîmbolnăviri să lovească țara.

”Dacă vrem să amânăm un vârf 2, pentru că el va veni oricum (…) trebuie să fim suficient de inteligenţi şi ei aplecaţi asupra problemei să menţinem măsurile de distanţare socială: ne ducem şi ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe faţă când ajungem acasă, facem toate aceste lucruri ca lumea, purtăm masca acoperind şi nasul şi gura”, a mai afirmat profesorul Adrian Streinu-Cercel.