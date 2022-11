Campionatul Mondial. Proteste în China împotriva politicii „Zero COVID”. Populația se întreabă dacă Cupa Mondială se desfășoară pe altă planetă

Chinezii sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Mulți dintre ei voiau să participe la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu pot să iasă din țară din cauza regulilor stricte împotriva COVID-19. Așadar, ei sunt nevoiți să se uite la televizor la meciurile de la turneul final. Televiziunea din China oferă un grad ridicat de atenție Cupei Mondiale, dar acest lucru nu este suficient.

Faptul că nu pot merge fizic pentru a viziona meciurile au făcut ca frustrările chinezilor să crească brusc. Populația chineză esti și mai nervoasă pentru că naționala lor nu s-a calificat la turneu. În plus, ei văd la televizor oamenii din Qatar care nu poartă măști de protecție. În acest context, multe persoane se plâng în mediul online de strategiile Beijingului împotriva virusului. China se confruntă cu cea mai gravă evoluție a pandemiei din ultimele șase luni. În plus, în ultimele două săptămâni a crescut numărul blocajelor instituite de autorități.

Fotbalul este foarte popular în China. Președintele Xi Jinping îndrăgește acest sport. În plus, el chiar a mărturisit că una dintre dorințele sale este ca echipa națională a Chinei să câștige Cupa Mondială. Așadar, meciurile din Qatar sunt difuzate de postul național de televiziune CCTV. În același timp, mass-media de stat a încercat să amplifice faptul că echipa lor nu a reușit să se califice.

Cu toate acestea, este evident că pandemia a oprit bucuria chinezilor privind cel mai mare eveniment fotbalistic al acestui an. Ei nu pot participa fizic la meciuri, dar nici nu pot merge în localuri pentru a viziona partidele cu prietenii lor. Mai mult decât atât, faptul că multe afaceri din China au fost închise pentru că nu mai aveau lucrători, a alimentat furia populației.

Focarele de COVID-19 au dus la închiderea afacerilor neesențiale din orașele mari, iar oamenii au fost îndemnați să își limiteze mișcările. Acest lucru a reprezentat punctul declanșator al furiei chinezilor. Astfel, au fost organizate proteste în principalele orașe din țară. În plus, oamenii chiar s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

