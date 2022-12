Campionatul Mondial din Qatar. Un fost jucător de la Real Madrid spune că Spania a pierdut intenționat cu Japonia: „Vă asigur”

Japonia s-a impus în fața Spaniei (2-1) și a terminat pe primul loc în Grupa E, dar un fost mare jucător de la Real Madrid consideră că această pierdere nu a fost întâmplătoare.

Fostul internațional mexican, Hugo Sanchez a declarat că Spania a vrut să piardă pentru a evita un meci important, mai exact Brazilia sau Argentina, în drumul spre finala Campionatului Mondial din Qatar.

„Vă asigur (n.r. că Spania a pierdut intenționat contra Japoniei). Nu am fost acolo și nu sunt în mintea lui Luis Enrique, dar el s-a gândit cu siguranță care era cea mai bună modalitate de a evita să joace cu Brazilia în sferturile de finală. Da, exista un risc, dar a fost un risc care merita asumat. Nu e vorba că le este frică de Brazilia, dar îi respectă.

Evident, antrenorul și jucătorii nu vor recunoaște niciodată, dar sunt sigur că așa s-a întâmplat.” – a spus Hugo Sanchez pentru ESPN. În faza optimilor de finală, Spania va da peste Maroc, o selecționată care a lăsat acasă Belgia și care a câștigat Grupa F, din care mai făceau parte Croația și Canada.

Luis Enrique, despre meciul cu Maroc

Mai mult, selecționerul echipei naționale de fotbal a Spaniei, Luis Enrique, a subliniat că Marocul nu va fi deloc un adversar ușor pentru echipa sa și că nu este încântat de deznodământ.

„Nu sunt deloc fericit. Am vrut să fiu primul și să câștig. Japonia ne-a depășit. Începusem bine, am marcat și nu aveam probleme în apărare. La pauză, le-am spus să fim atenți cu Japonia, dar din nefericire nu am mai fost la fel de concentrați și am fost aproape de colaps.

Nu am nimic de sărbătorit, nu sunt deloc fericit. Trebuie să ne recuperăm emoțional. Jucăm împotriva revelației Cupei Mondiale, trebuie să ne pregătim cât mai mult, pentru că vor mai rămâne 16 echipe și trebuie să ne îmbunătățim. Va fi foarte greu.” – a spus Luis Enrique.