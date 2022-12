Campionatul Mondial din Qatar. Cum justifică selecționerul Portugaliei înfrângerea în fața Marocului

„Pentru noi, pentru mine şi pentru jucători este o foarte mare dezamăgire. Echipa a fost încrezătoare, fericită, dar adevărul este că nu am reuşit ce ne-am propus. Jucătorii au muncit, în prima repriză am avut o oarecare pasivitate în ceea ce priveşte imaginaţia şi creativitatea, pentru a demonta zidul Marocului. Pentru asta ne-am pregătit, cu jucători creativi, pentru a ne crea situaţii de gol.

Am sfârşit însă prin a primi gol în prima repriză, dar am avut şi noi o ocazie sau două. La pauză am vorbit despre asta, a trebuit să urcăm pentru că Marocul s-a apărat bine. Lucrurile s-au îmbunătăţit, dar, mai ales în ultimele 20 de minute am evoluat cu multă anxietate, dorind să aducem rapid mingea în careu, deşi ar fi trebuit să facem mai mult. În acest moment suntem foarte trişti”, a declarat Santos.

„Această generaţie nu se va opri însă aici şi va avea ocazia să facă lucruri bune pentru fotbalul portughez, astăzi şi-a arătat capacitatea”, a mai spus selecţionerul portughez.

Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Simifinalele vor avea loc pe 14 decembrie

Marocul a devenit prima ţară africană care se califică în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins cu 1-0 Portugalia. Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Al Thumama din Doha a fost marcat de Youssef En-Nesyiri, în minutul 42.

În semifinale, marocanii vor înfrunta câştigătoarea partidei dintre Franţa, campioana mondială en titre, şi Anglia, pe 14 decembrie.