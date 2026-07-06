Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

O campanie electorală în România a ajuns o afacere de zeci de milioane de lei — cu împrumutători, donatori și un mecanism de rambursare din bani publici care rar e privit cu adevărat critic. Ne uităm la acest model prin lupa celor două campanii ale lui Nicușor Dan, de la Primărie la Prezidențiale: cine a plătit, cât s-a întors la stat și ce spune, de fapt, declarația de avere din 2026.

Plus contextul legislativ pe care puțini candidați și-l doresc dezbătut în direct. #NicusorDan #FinantareaPartidelor #AEP #DeclaratieDeAvere #TransparentaPolitica #PicaturaDeBusiness #BaniInPolitica #RaduPreda #SorinFaur