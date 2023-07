Căminele groazei. Angajatul de la Direcția Socială Ilfov, consultantul infractorilor din rețeaua de exploatare a bătrânilor

După cum am informat la data respectivă, în referatul DIICOT se făcea referire la un grup de 24 de inculpați, dar doar 12 dintre ei au fost prezentați de procuror la Tribunalul București, Secția I penală cu propunere de arestare. Iar instanța a băgat la beci, pentru 30 de zile, doar 4 dintre inculpați. Restul au primit arest la domiciliu. Împotriva lor existau probe și responsabilități pentru comiterea următoarelor infracţiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 367 alin. 1, 2 și 3 din Codul penal, şi trafic de persoane/complicitate la trafic de persoane, faptă prevăzută de art. 210 alin.1 lit. a și b și alin. 2 din Codul penal/ art. 48 alin.1 din Codul Penal, cu referire la art. 182 lit. a și b teza a II – a din Codul penal (alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire), cu aplic. art.77 lit. a și b din Codul penal – cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Încă de la primele informări a reieșit că cel care a participat activ și a sprijinit această rețea este Andrei Răzvan Țicu, angajat al statului ca șef Serviciu Management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane cu dizabilități în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, calitate în care era direct responsabil de situația celor trei azile.

Procurorul de caz a prezentat instanței situația de fapt, pe care a constatat-o în timpul cercetărilor. Astfel, „inculpatul Ţicu Andrei – Răzvan, începând din luna iunie 2021, a aderat la grupul infracțional organizat, constituit de Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Cărăulașu Ioana-Andreea, și l-a sprijinit, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilități ori vârstnice aflate în situații vădit vulnerabile, prin recrutarea acestora (atribuirea nelegală de loturi de beneficiari) împreună cu funcționari din cadrul direcțiilor de asistență socială”. Țicu și-a luat și un ajutor care să identifice și să convingă familiile unor persoane cu dizabilități să le interneze în centrele fraților Godei, unde vor avea toate condițiile benefice pentru îngrijire. Acest rol l-a avut Mihaela Bianca Popa.

La aproape un an distanță, s-a creat și un al doilea grup care să facă bani din exploatarea persoanelor vârstnice ori cu dizabilități aflate în situații vulnerabile, cazate tot în cele trei centre din Ilfov. Cea care a adunat grupul este, conform procurorului, Ioana Dragomir.

„Inculpata Dragomir Ioana, începând din luna aprilie 2022 împreună cu inculpaţii Dumitru Cristina Maria şi Dumitra Ovidiu (n.r. soția și soțul, fost polițist la IPJ Ilfov, pensionat) a constituit un grup infracțional organizat în scopul exploatării persoanelor vârstnice ori cu dizabilități aflate în situații vulnerabile, la care au aderat și sprijinit” alte 9 persoane.

Și acest grup aducea pacienți în „căminele groazei” fie convingând familiile, fie cu ajutorul unor funcționari din cadrul direcțiilor de asistență socială.

Țicu făcea presiuni asupra angajaților DGASPC Ilfov pentru bani

Procurorul a arătat instanței că „inculpatul Ţicu Andrei – Răzvan, în calitate de șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul D.G.A.S.P.C. Ilfov, a sprijinit activitatea infracțională a grupării infracționale organizate prin aportul său adus la obținerea preferențială de către Asociația Sf. Gabriel cel Viteaz, a exercitat presiuni asupra altor angajați D.G.A.S.P.C. Ilfov responsabili cu plata sumelor de bani către furnizorii de servicii sociale, pentru urgentarea și plata cu prioritate a sumelor de bani ce revin Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz”.

De asemenea, același Andrei Țicu le acorda consultanță membrilor grupului infracțional, învățându-i pe aceștia cum să acopere neregulile existente atunci când organele de monitorizare și control din cadrul instituțiilor statului vin să constate condițiile existente la cadrul celor două centre ale Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz. El discuta în prealabil cu Godei Ștefan Cristian și stabilea cu acesta modul în care va formula răspunsurile oficiale ale instituției, într-o manieră în măsură să nu scoată la iveală ilegalitățile existente la nivelul asociației și condițiile reale în care sunt ținuți pacienții.

Andrei Țicu a implicat în aceste acțiuni ilegale și alte angajate din D.G.A.S.P.C. Ilfov, acuzate acum de săvârșirea de infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual.

Bugetarul de la Ilfov, fiu de fost primar mituit, are o avere de invidiat

Cu siguranță de pe urma favorurilor acordate celor două grupuri infracționale, șeful de la Direcția Ilfov, Andrei Țicu încasa sume frumoase de bani. Vor ieși la iveală și aceste aspecte. Cert este că, în acest mement, conform declarației sale de avere, Țicu are o avere considerabilă.

Este proprietarul a 24 de case și terenuri și are un noroc fantastic. An de an câștigă sume impresionante la pariuri online, consemnate în declarația sa de avere. Defalcat, averea se prezintă așa:18 terenuri cu o suprafață totală de peste 55.000 de metri pătrați: 16 terenuri în localitatea natală Dărăști (Ilfov), și două la Rucăr (Argeș).

De asemenea, Țicu deține șase case și apartamente: trei case în Dărăști, un apartament în Bragadiru, o casă în Rucăr și un apartament de 95 metri pătrați în stațiunea Olimp.

Cea mai mare parte a uriașei sale averi imobiliare a fost moștenită de la tatăl său, Sorin Țicu, fostul primar PSD, apoi PNL al comunei Dărăști, când a câștigat alegerile din 2016.

În 2002, acest primar a fost prins în flagrant când primea o șpagă de 5 milioane de lei. Atunci, presa vremii a publicat comunicarea anchetatorilor despre acest caz.

Politisti din cadrul Biroului Politiei Jilava si procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti l-au prins in flagrant pe Sorin Ticu, primarul comunei Darasti (jud. Ilfov), în timp ce primea mita de la un cetatean grec. Primarul PSD primea banii prin intermediarii Marin Manole, agent fiscal in cadrul aceleiasi primarii, si Marian Tănase, șoferul primarului. Aceștia au pretins și au primit suma de 5 milioane lei de la Dimitrios Bakalis – patronul S.C Ioanis Exim Product SRL din comuna 1 Decembrie – în schimbul obtinerii unei autorizații de funcționare pentru o fabrica de confecții. În afacere mai apărea și numele unei funcționare de la Direcția Sanitară a Județului Ilfov, care, în schimbul banilor grecului, urma să ajute la obținerea autorizației de funcționare. Primarul Țicu a reușit să scape de aceste acuzații. În 2021, a decedat.

Foto: Andrei Răzvan Țicu/Facebook