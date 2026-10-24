O escapadă la o cabană din județul Sibiu s-a transformat într-o experiență tulburătoare pentru Felicia și soțul ei, după ce cei doi au descoperit dispozitive de filmare ascunse în prizele din camera în care erau cazați și din baie. Potrivit tinerei, camerele înregistrau imagini și sunete, iar unul dintre prietenii care organizaseră evenimentul ar fi recunoscut ulterior că el le instalase. Felicia a povestit întreaga experiență într-un videoclip publicat pe TikTok, care a strâns peste 600.000 de vizualizări și mai mult de 45.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.

Tânăra spune că a ales să vorbească despre cele întâmplate pentru a-i ajuta pe alți oameni să fie mai atenți la posibilele dispozitive de supraveghere ascunse.

Cei doi soți fuseseră invitați la un eveniment de familie organizat de prieteni, la o cabană din județul Sibiu. După ce s-au instalat în camera care le fusese repartizată, fiecare și-a continuat activitățile, fără să bănuiască ce urma să descopere.

Felicia spune că, după aproximativ o oră petrecută în cameră, a coborât în living, iar soțul ei a urcat la etaj. La scurt timp, acesta i-a trimis un mesaj și a rugat-o să vină în cameră.

„Când am ajuns în cameră era încremenit cu un dispozitiv în mână, un dispozitiv, o dublă pe care o bagi în priză ca dintr-o priză să se facă două. Mi-a arătat dubla respectivă și mi-a zis Ți se pare ceva ciudat la ea? Și am zis Nu, este o dublă normală. Ei bine, nu era o dublă normală, era un dispozitiv video și audio încorporat în acea dublă care era băgată în priza din fața patului nostru.

Acest dispozitiv filma Full HD și filma toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat. Și dacă asta nu era suficient, ei bine, și în baie aveam un al doilea dispozitiv, la fel, o dublă care era băgată în priza din fața dușului, care filma tot Full HD, absolut toate detaliile ce se pot întâmpla într-un duș.”

Potrivit relatării sale, cei doi au bănuit inițial că dispozitivele ar putea avea legătură cu proprietarul cabanei. Au decis să discute mai întâi cu prietenii care îi invitaseră și să verifice dacă existau și alte camere dotate cu astfel de echipamente.

@lufel.potteryAm nevoie de ajutorul vostru! Nu am am crezut ca o sa am astfel de videoclip postat pe pagina mea, dar uite-mă aici…♬ original sound - Felicia

După ce au început să verifice cele 15 camere ale cabanei, Felicia și soțul ei au descoperit încă un dispozitiv de filmare. Acesta se afla într-o cameră în care urmau să se cazeze trei fete.

Cei doi au luat dispozitivele descoperite și au încercat să le desfacă pentru a scoate cardurile de memorie. Intenționau să verifice înregistrările și să afle cine instalase echipamentele.

„Soțul meu a luat și acel dispozitiv și ne-am întors la noi în cameră, unde a început să le desfacă ca să scoată cardurile de memorie pentru a vedea cine a băgat acele camere în priză. După ce le-a desfăcut și a scos cardurile de memorie din ele, nu știu cum s-a întâmplat că acele carduri au ajuns în mâna prietenului nostru, unul din cei doi care au organizat această cabană, acest eveniment”, spune ea.

Tânăra afirmă că, înainte să poată verifica imaginile, cardurile de memorie au ajuns în mâinile unuia dintre prietenii care organizaseră evenimentul. Potrivit relatării sale, acesta le-ar fi rupt, susținând că erau prea vechi sau uzate.

Felicia spune că ea și soțul ei nu au chemat poliția în acel moment, deoarece nu voiau să întrerupă petrecerea. Ulterior, însă, au început să se întrebe dacă nu cumva fuseseră filmați în momentele petrecute în dormitor și în baie.

„Nici atunci nu ne-am prins de fapt cine este vinovat pentru această poveste. Pot să zic că am fost destul de naivi încât să nu chemăm poliția nici atunci, tot din această cauză și anume să nu le stricăm evenimentul de familie. Am lăsat așa lucrurile. Asta s-a întâmplat vineri seară. N-am mai deschis subiectul acolo pentru că toate probele au fost distruse. Nu aveam ce să facem în momentul acela.

N-am făcut altceva decât să ne integrăm, totuși, în petrecerea lor și să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic.”

Cei doi au hotărât să plece de la cabană a doua zi, deoarece nu se mai simțeau în siguranță. Ulterior, soțul Feliciei s-a întors pentru a discuta cu persoanele implicate, însă, potrivit tinerei, cei doi au fost acuzați că ar fi stricat evenimentul.

Felicia și soțul ei au decis să depună o plângere la poliție. Tânăra susține că, după ce persoanele implicate au aflat că cei doi au sesizat autoritățile și au păstrat dispozitivele și celelalte dovezi, bărbatul care îi invitase la cabană a recunoscut că instalase camerele.

„Când au aflat că noi am mers la poliție cu absolut toate dovezile, inclusiv camerele, inclusiv cardurile, dovezile rupte, absolut tot, li s-a făcut puțin teamă și el a venit către noi și a recunoscut că el este persoana care a pus acele dispozitive în camera noastră și a fetelor.

Bineînțeles că ne-a dat niște detalii și niște motive absurde, niște minciuni în adevăratul sens al cuvântului, așa că pur și simplu tot ce ne doream noi era să plece cât mai repede din fața noastră și să nu-l mai vedem, doar la poliție sau în instanță”, a adăugat ea.

În aceeași zi, Felicia a fost sunată de partenera bărbatului. Potrivit tinerei, aceasta a întrebat-o dacă, după ce aflase cele întâmplate, urma să continue demersurile legale.

Tânăra afirmă că partenera bărbatului i-ar fi comunicat ulterior motivul pentru care ar fi fost instalate camerele. Potrivit relatării sale, scopul ar fi fost obținerea unor imagini intime.

„Ei bine, m-a sunat, mi-a spus că a luat la cunoștință cele întâmplate și mi-a spus așa Acum că știu, mai continuați cu procesul la poliție? Ei bine, da, pentru că motivul pe care ni l-a spus el a fost unul foarte pueril.

Cred că a înțeles ideea pentru că tot ea ne-a sunat a doua zi să ne spună cu adevărat motivul pentru care camerele au fost puse acolo. Ei bine, motivul este unul mai plauzibil și anume – material pentru masturbare. Când am auzit, mi s-a adunat stomacul. Mi s-a făcut instant greață, deși bănuiam că acesta ar fi unul din motivele pentru care am avut dispozitivele acelea, atât în cameră și filmau patul, cât și în baie și filmau cabina de duș”, a mai spus Felicia.

Tânăra și soțul ei au depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig. Felicia spune că nu intenționează să renunțe la demersurile legale și speră ca autoritățile să clarifice situația.

Prin videoclipul publicat online, Felicia a vrut să atragă atenția asupra riscurilor pe care le pot ascunde obiectele aparent obișnuite dintr-o cameră. Ea spune că dispozitivele de filmare pot fi integrate în diverse produse, nu doar în prize multiple.

„Mi se pare groaznic și din cauza aceasta am vrut și am ținut neapărat să împărtășesc această experiență cu voi și să vă arăt și vouă în ce obiecte se pot găsi camere de luat vederi ascunse cu tot cu microfon. Acum că știu și am căutat și m-am documentat pe acest subiect, nu se regăsesc doar în duble pentru prize, ci și în încărcătoare de telefon, și în dispozitive de pulverizat mirosul în cameră și tot felul de alte dispozitive care se găsesc într-o încăpere și nu îți dai seama că acolo ar putea să fie o cameră video care să te filmeze în intimitatea ta.”

Felicia spune că a ales să facă publică experiența pentru ca alte persoane să fie mai vigilente atunci când se cazează în spații închiriate sau acceptă invitații în locuri în care nu au mai fost.

„Sper din suflet și am încredere că poliția o să-și facă treaba pe acest subiect. Nu, n-o să ne retragem nicio plângere”, a concluzionat tânăra.