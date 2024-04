Camera Reprezentanților a votat ajutorul pentru Ucraina. Kievul primește 61 de miliarde de dolari

Camera Reprezentanților a votat ajutorul pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev urmează să primească echipamentul și muniția de care are nevoie în război.

Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina pentru susținerea războiului de apărare împotriva Rusiei a fost deblocat. Membrii Camerei Reprezentanților au votat pentru alocarea de fonduri destinate Kievului.

Rezultatul final a fost de 311 voturi pentru și 112 împotrivă. Cei care s-au opus alocării financiare pentru susținerea Ucrainei au fost reprezentanții Partidului Republican din aripa Trump. Camera Reprezentanților a tergiversat timp de mai multe luni, la dorința lui Donald Trump, acordarea ajutorului pentru Ucraina.

Democrații au votat alături de o parte a conferinței republicane pentru deblocarea ajutorului. Este de așteptat ca Senatul SUA să aprobe și el pachetul de ajutor în zilele următoare, urmând să fie, apoi, promulgat de președintele Joe Biden.

Odată cu votul de sâmbătă seara, situația urmează să fie deblocată, iar fondurile să fie utilizat pentru achiziția de armament și muniție. Ajutorul american este necesar ucrainenilor, pentru susținerea frontului, împotriva Rusiei. Lipsiți de echipamentele și munițiile necesare, apărătorii Kievului fac față cu dificultate presiunii rusești.

Această asistenţă militară şi economică este rezultatul unor luni de negocieri extrem de tensionate şi laborioase. Urmează votul din Senat, care ar putea fi dat chiar marţi. Conform oficialilor americani familiarizați cu subiectul, o parte din ajutoare vor ajunge pe frontul din Ucraina în cel mult o săptămână.

Camera Reprezentanţilor a adoptat suplimentul de securitate pentru Israel. Este vorba despre un pachet de 26,4 miliarde de dolari bani care sunt destiați susținerii Israelului.

Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson a supus la vot pachetele de ajutor pentru Ucraina, Israel și Taiwan. El a cedat ca urmare a atacului fără precendent lansat de Iran, asupra Israelului. Casa Albă și cei mai importanți lideri democrați și republicani din Senat i-au cerut lui Johnson să aprobe pachetul de ajutor.

Ulterior, el a declarat pentru Fox News că republicanii au înțeles „necesitatea de a fi alături de Israel”. În același timp, în lipsa ajutorului militar american, confruntat cu o criză de muniție și echipament militar, poziția Kievului pe câmpul de luptă s-a înrăutățit.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024