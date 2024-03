Călugărițele au deschis un bar într-un sanctuar: „Nu este un păcat să bei o bere”

Călugărițele au preluat afacerile de la barul din Sanctuarul Estibaliz din afara orașului basc Vitoria de la foștii proprietari. Călugărițele când halbe de bere pentru a potoli setea pelerinilor și pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu în Spania.

O congregație de călugărițe catolice a redeschis un bar într-un sanctuar antic, unde oferă halbe de bere pelerinilor, în speranța de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu oaspeților însetați care vizitează situl roman din secolul al XI-lea.

Barul neobișnuit se găsește în nordul Spaniei. Călugărițele, care fac parte din ordinul Peregrinii Euharistiei, au preluat operațiunile barului din Sanctuarul Estibaliz, în afara orașului basc Vitoria, de la proprietarii anteriori, călugări benedictini, care au lăsat o asociație locală să administreze barul.

„Cred că o mulțime de oameni vor crede că este neobișnuit, pentru că nu au văzut niciodată așa ceva. Dar știți, nu este un păcat să bei o bere”, a declarat sora Guadalupe, născută în Miami, adăugând că barul a constituit o ușă deschisă pentru noi să evanghelizăm.

