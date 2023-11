A fost lansat Call of Duty Modern Warfare III, noul joc dintr-o franciză cu 90 milioane de jucători

Activision, compania care a fost recent achiziționată de gigantul tech Microsoft, a lansat azi, 10 noiembrie, unul dintre cele mai așteptate jocuri de război ale anului – Call of Duty Modern Warfare III.

Potrivit IGN, franciza de jocuri Call of Duty are 90 milioane de jucători. Jumătate dintre ei joacă Call of Duty Warzone pe telefoane mobile.

Ce noutăți aduce jocul?

Noul joc este o continuare directă a lui Call of Duty: Modern Warfare II, lansat pe 28 octombrie 2022, într-o trilogie care a debutat cu Call of Duty: Modern Warfare în 2019.

În campania single-player, jucătorii vor urmări continuarea poveștii a căpitanului Jonathan Price și a echipei sale Task Force 141, compusă din foști membri SAS (Serviciul Aerian Special). SAS este parte a armatei britanice și una dintre cele mai bine antrenate unități militare din lume.

Misiunea lor: să-l caute pe teroristul ultranaționalist rus Vladimir Makarov și să prevină declanșarea celui de-al Treilea Război Mondial dintre NATO și Rusia.

Sursa Foto -Activision

Pe durata campaniei, jucătorii au la alegere mijloace și tehnici variate pentru a termina misiuni în Urzikstan și Kastovia (țări ficționale care sunt inspirate după Siria și Ucraina).

SPOILER ALERT – mare parte din povestea jocului este inspirată după evenimente reale din Ucraina ce s-au petrecut în ultimul an.

Jucătorii vor avea la dispoziție misiuni ce se vor desfășura la barajului Gora, inspirat după barajul Nova Kakhovka sau la o centrală nucleară similară cu cea de la Zaporojie.

Vor asista la masacrul din aeroportul din Verdansk ce amintește de misiunea controversată ,,No Russian” din Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) care a produs vâlvă în presa internațională.

Antagonistul principal din poveste, Vladimir Makarov, este liderul grupului PMC Konni Group , inspirat după organizația paramilitară rusă Wagner. Jucătorii care au făcut precomandă la joc au avut acces timpuriu la campania single-player. Mulți s-au declarat nemulțumiți de calitatea poveștii.

Câțiva recenzori au criticat noul joc pentru lipsa de creativitate, iar publicația IGN a acordat nota 4 poveștii din campania single-player.

Call of Duty: Modern Warfare III va avea modul Zombies