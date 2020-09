Jocul a depasit inca de atunci toate variantele anterioare de Call of Duty, in aceeasi perioada de timp, potrivit cu declaratia Activision, sustinuta in timpul raportului de venituri trimestriale publicat de companie. Battlelog.co mentioneaza faptul ca noile jocuri au generat pana in prezent venituri mai mari decat oricare dintre variantele anterioare.

Cum sta Call of Duty Warzone la capitolul venituri?

Este o certitudine ca jocul care a atras numerosi playeri si a generat venituri considerabile este Warzone. Compania a aratat ca Modern Warfare si mai ales Call of Duty Warzone, au generat 60 de milioane de jucatori care apreciaza ca pot sa joace gratuit modul Battle Royale, fara sa cumpere copia de la Modern Warfare.

Veniturile din continutul din jocuri sunt duble fata de cele obtinute de Black Ops in primul trimestru, probabil datorita faptului ca exista Warzone, dar si datorita tuturor performantelor puternice in vanzare pe care le au Modern Warfare, Battle pass si Item Shop.

Faptul ca exista posibilitatea oricand de a cumpara un cod Warzone Hack face ca foarte multi playeri sa intre si sa incerce jocul. Chiar daca echipa Activision s-a straduit sa faca bariere cat mai puternice in jurul jocului, care sa impiedice aceste cheaturi, in realitate hackerii au gasit solutii pentru a produce diverse cheaturi care sa ii ajute pe playeri sa se descurce mult mai bine in joc.

Datorita acestei flexibilitati sunt tot mai multi jucatori care intra in joc. Chiar daca banii pe cheaturi nu ajung la Activision si compania nu incurajeaza astfel de practici, partea buna este ca odata intrati in joc, acesti playeri nu se vor putea abtine de la micile tranzactii cu bani reali pentru arme si skinuri.

Ce fel de castiguri declara Activision Blizzard

In primul trimestru din 2020, Activision Blizzard a declarat venituri din microtranzactii de 956 milioane de dolari – in crestere de la 794 milioane de dolari inregistrat in 2019, doar in primul trimestru.

Activision si Modern Warfare se bucura, de asemenea, de mai multi playeri si datorita faptului ca foarte multe persoane stau acasa in timpul pandemiei de COVID-19 a tinut mai multi jucatori in interior si mai multi copii acasa.

Industria jocurilor video are propriile provocari in aceasta perioada, dar in mod clar, specialistii fac fata cu succes tuturor problemelor intampinate, oferind periodic patch-uri menite sa rezolve mai multe erori care apar in joc.

Activision nu mai publica insa toate cifrele de vanzare din toate segmentele deci este mai greu pentru specialisti sa vorbeasca cu exactitate despre profitul francizei. Cu toate acestea, trendurile par favorabile pentru Activision si Call of Duty si multi se asteapta sa vada o detasare a companiei de jocurile futuristice si istorice si o concentrare pe campaniile moderne, care au toate sansele de a atrage si mai multi playeri.

Toate aceste modificari la nivelul jocurilor au natura de a creste si mai mult vanzarile pe care compania le face si de a ajuta la obtinerea unor venituri constante din ce in ce mai mari.

Sursa: www.SeoPower.ro