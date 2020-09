Călin Popescu Tăriceanu a declarat că alianţa i-ar fi ajutat să obţină primul loc la alegeri, dar tot el a adăugat că după alegeri cele trei partide se vor întâlni şi vor discuta.

„Haosul care domneşte în educaţie are un corespondent şi în zona de sănătate. Pe mine mă intrigă că autorităţile sunt preocupate de momente festive, de inaugurări. Nu are importanţă că ne confrutăm cu o perioadă extrem de grea. Logică după care acţionează Iohannis este numai una politică, îl interesează alegerile. Aceste personaje politice nu sunt conştienhte de rolul şi responsabilităţile pe care le au” , a comentat Călin Popescu Tăriceanu.

„Înjumătăţirea numărului de elevi în clasă, renunţarea temporară la anumite materii, începerea decalată a orelor sunt câteva măsuri care ar fi putut luate. Simpla luare a temperaturii nu este suficientă. Eu am luat decizia ca copilul meu să nu meargă în acest an la clasa pregătitoare”.

Şi continuă: „Astăzi ceea ce este de notorietate, mă refer la decizia PSD din cadrul structurilor statutare de a nu face alianţe pentru alegerile parlamentare nici cu ALDE, nici cu Pro România. Eu am pledat cu ardoare pentru a se realiza o alianţă între cele trei partide, pentru a ne permite să obţinem chiar primul loc. Îmi pare rău că la nivelul PSD nu s-a dorit această soluţie. Nu am avut solicitări care să împiedice sau să blocheze discuţiile. PSD ne-a făcut o ofertă de a avea candidaturi pe listele proprii, ceea ce nu am putut să accept” a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.

„În condiţiile actuale, nu ne rămâne nouă, celor de la ALDE, decât să constatăm că cei din Pro Românnia doresc o poziţie clară şi fără rezerve faţă de actuala putere, faţă de Iohannis şi Orban şi să continuăm pe acest drum. După alegerile locale, subliniez – după alegeri locale, ne vom reuni şi vom vedea care este formula de colaborare care să ne fie convenabilă şi unora şi altora”, a concluzionat liderul ALDE.