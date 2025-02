Politica Georgescu se dezice public de Potra. Mercenarul, acuzat că-i face rău fostului candidat







Avocatul lui Călin Georgescu, Mircea Petre, a comentat joi declarațiile lui Horațiu Potra, care a confirmat că l-a contactat pe Frank Timiș în urmă cu patru ani pentru a-i cere bani pentru campania lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu se dezice de Horațiu Potra

Apărătorul a spus că "nu s-a întâmplat niciodată" ca Georgescu "să ceară cuiva vreo sumă de bani". Mai mult, avocatul a sugerat că Potra ar putea avea un interes să mintă pentru a-i face rău lui Georgescu: "Se poate și există și acest scenariu de a-i face rău sau bine".

Avocatul lui Georgescu susține că fostul candidat nu a solicitat bani

"În primul rând să aveți în vedere că am o rezervă în tot ce se afirmă despre domnul președinte de către Potra, de terți, sau de alte persoane. Din câte îl cunosc eu pe domnul președinte, este un tip care nu face așa ceva, nici nu își dorește acest lucru și sub aceste considerente nu cred că am putea pune în discuție.

Dacă cineva acuma discută de persoana dumneavoastră și eu cer în numele dumneavoastră niște sume de bani nu înseamnă că aveți o implicare cu mine sau aveți o înțelegere cu mine. Cu siguranță vă pot spune că domnul președinte nu a împuternicit niciodată să facă aceste lucruri", a declarat Mircea Petre, avocatul lui Călin Georgescu.

Detalii despre solicitările și implicarea lui Potra

Întrebat dacă Călin Georgescu i-a spus vreodată despre aceste milioane de care vorbea Potra, avocatul a răspuns: "Nu mi-a spus, nu a fost nevoie să nege nimic, pentru că din ceea ce îl cunoaștem personal, nu s-a întâmplat niciodată să ceară cuiva vreo sumă de bani. Niciodată nu a făcut acest lucru". Despre faptul că Potra i-a închiriat o mașină de lux lui Călin Georgescu, avocatul a spus că nu știe aceste aspecte: "Cu drag aș vrea să dezvolt mai mult. Nu am în primul rând mandat. Nu cunosc aceste aspecte. Dacă vreți, discutăm de învinuire pe care mi-au fost aduse ieri de dosarele de ieri. Mai mult de atâta nu pot să știu și nu cunosc aceste aspecte." potrivit Antena 3 CNN