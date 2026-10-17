Călin Georgescu a anunțat că că nici el, nici avocații săi nu au primit oficial motivarea Tribunalului București privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu și că așteaptă comunicarea acestuia, posibil luni, 19 octombrie, când dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București.

Fostul candidat prezidențial a transmis că informațiile prezentate de publicații par autentice, dar că nu le poate confirma în lipsa documentului oficial. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook, sub titlul „CLARIFICARE 17 octombrie 2026”.

În mesajul publicat sâmbătă, Georgescu a explicat că informațiile apărute vineri, 16 octombrie, au fost prezentate drept fragmente din motivarea hotărârii Tribunalului București. Acesta nu a contestat explicit conținutul relatărilor, însă a afirmat că echipa sa juridică nu a primit încheierea motivată prin mijloacele oficiale de comunicare.

„Ieri, în presă au apărut informații prezentate ca fiind extrase din motivarea hotărârii judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Deși informațiile par veridice, nu le putem confirma deocamdată, întrucât nici noi, nici avocații noștri nu am primit încă încheierea motivată pe cale oficială.”

Prin această declarație, fostul candidat a transmis că așteaptă documentul instanței înainte de a confirma informațiile publicate despre argumentele care au stat la baza hotărârii.

Călin Georgescu a afirmat că motivarea ar putea fi comunicată luni, 19 octombrie. Tot atunci, dosarul ar putea fi înaintat Curții de Apel București, după ce procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestării preventive.

„Estimăm că aceasta ne va fi comunicată luni, când este posibil să fie înaintat și dosarul către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați, alături de noi, informațiile oficiale.”

Decizia Tribunalului București nu este definitivă, iar măsura arestului la domiciliu nu poate fi pusă în aplicare până la soluționarea contestației. Prin urmare, situația juridică a fostului candidat prezidențial urmează să fie stabilită de Curtea de Apel București.

Vineri, 16 octombrie, Digi24 și HotNews au publicat informații despre considerentele judecătorului de drepturi și libertăți care a admis cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu. Potrivit relatărilor, magistratul a apreciat că menținerea celei mai restrictive măsuri preventive nu mai este proporțională cu împrejurările dosarului.

Instanța a avut în vedere și circumstanțele personale ale lui Călin Georgescu. Un alt argument prezentat în presă privește riscul ca fostul candidat să se sustragă procedurilor judiciare.

Judecătorul a considerat că nu există suficiente elemente concrete care să justifice menținerea arestării preventive pe baza unui asemenea risc.

Aceste informații au fost relatate de presă înainte ca Georgescu și avocații săi să primească, potrivit declarației acestuia, motivarea pe cale oficială.

Tribunalul București a decis marți, 13 octombrie, înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu.

Hotărârea nu este definitivă, deoarece procurorii DIICOT au făcut contestație. Judecătorii Curții de Apel București urmează să analizeze această contestație și să stabilească dacă măsura dispusă de Tribunalul București va fi menținută.

Până la pronunțarea unei soluții definitive, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv. În mesajul transmis sâmbătă, Călin Georgescu a arătat că așteaptă comunicarea oficială a motivării, estimată pentru începutul săptămânii viitoare.