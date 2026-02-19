Calificare în semifinale pentru Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian la Dubai. Victorie obținută la limită

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian continuă parcursul excelent la turneul WTA de la Dubai, unde s-au calificat în semifinale după un nou meci întors de la 0-1 la seturi. Româncele au câștigat în super-tie-break confruntarea cu Clara Tauson și Hao-Ching Chan, repetând scenariul dramatic din runda precedentă.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au făcut din nou echipă la dublu în acest an, după participarea de la Transylvania Open. De această dată, cele două au ales să joace împreună la turneul din Dubai Tennis Championships, unde au avut un parcurs solid încă din primele tururi.

În rundele anterioare, româncele au trecut de perechile formate din Routliffe / Muhammad și Panova / Shnaider, obținând astfel calificarea în sferturile competiției din Emiratele Arabe Unite.

Acolo le-au întâlnit pe Clara Tauson și Hao-Ching Chan, echipă care ajunsese în această fază după ce le-a eliminat pe Ovcharenko și Yashina. Inițial, acestea ar fi trebuit să joace împotriva favoritelor numărul trei, Ostapenko și Hsieh, însă cele din urmă s-au retras înaintea partidei.

Startul confruntării a fost echilibrat, primele trei game-uri ale setului inaugural fiind break-uri. Ulterior, Ruse și Cristian și-au consolidat serviciul și au preluat conducerea cu 3-1. Avantajul nu a fost însă suficient pentru a închide setul, întrucât adversarele din Danemarca și Taiwan au revenit puternic și au câștigat cinci game-uri la rând, impunându-se cu 6-3.

Un moment spectaculos s-a consumat la scorul de 4-3 și 15-15, când Jaqueline Cristian a reușit o execuție de finețe. Deși părea că mingea o va incomoda, românca a reacționat rapid, și-a rotit racheta și a trimis înapoi un balon dificil, demonstrând reflexe remarcabile.

Actul secund a avut un început asemănător, cu româncele conducând din nou cu 3-1. De această dată, însă, ele nu au mai cedat inițiativa și au gestionat mult mai bine schimburile, închizând setul cu 6-2 și trimițând meciul în super-tie-break.

Super-tie-break-ul a început cu un mic avantaj pentru Chan și Tauson, care au condus cu 2-0. Ruse și Cristian au redus rapid diferența, iar Gabriela a egalat la doi printr-un as. După un schimb de duble greșeli, româncele au trecut în față, 4-3, însă adversarele au replicat imediat și au ajuns la 6-4.

Într-un nou moment de revenire, reprezentantele României au câștigat trei puncte consecutive și au întors scorul. Ele și-au creat două mingi de meci la 9-7. Prima a fost salvată, însă a doua a fost valorificată, iar meciul s-a încheiat cu 3-6, 6-2, 10-8 în favoarea cuplului românesc.

Calificarea în semifinale le aduce în fața unei provocări dificile. Pentru un loc în ultimul act, Ruse și Cristian vor întâlni perechea formată din Siegemund și Zvonareva, care au trecut în sferturi de Siniakova și Hunter în minimum de seturi.