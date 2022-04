Calendar ortodox, 21 aprilie. Joia Mare și prăznuirea Sfintei Mucenițe Alexandra Împărăteasa

Sfânta Muceniță Alexandra este una dintre cele mai mari sfinte din religia noastră, ea fiind considerată protector al omenirii. Și-a jertfit viața pentru credință și a încercat să îl salveze pe Sfântul Gheorghe când acesta era persecutat, însă regele a decis ca ambii să fie uciși.

Alexandra a fost soția împăratului Dioclețian, însă acesta nu a avut deloc milă pentru ea. Atunci i-a mărturisit că este creștină, a decis să o aresteze. Sfânta Muceniță Alexandra Împărăteasa a mărturisit că este creștină atunci când a aflat că Sfântul Gheorghe a reușit să rămână viu și sănătos, în ciuda faptul că se afla în închisoare și era persecutat în fel și chip pentru a i se grăbi moartea.

Atunci când a aflat că propria lui soție este un creștin, împăratul Dioclețian a decis arestarea acesteia. Ulterior, a dat ordin ca Alexandra și Sfântul Gheorghe să fie tăiați. Când a aflat despre ordinul soțului său, Sfânta Muceniță s-a rugat lui Dumnezeu. Apolo, Iaschie și Codrat, slugile împărătesei, au fost martori la rugăciunile ei și au putut vedea cum a disprețuit vremelniceasca împărăție și pe împărat.

Cele trei slugi s-au revoltat și l-au numit sălbatic pe împărat, asta pentru că nu a avut milă nici măcar pentru propria sa soție, femeia care i-a dăruit moștenitori. Apolo, Iaschie și Codrat au fost închis pentru cutezanța lor, iar împăratul se gândea seară de seară cum să îi ucidă pe aceștia.

Joia Mare. Denia celor 12 Evanghelii și scoaterea Sfintei Cruci

Creștinii ortodocși au intrat în Săptămâna Patimilor, iar Joia Mare este ziua în care se citesc cele 12 Evanghelii. Tot astăzi se scoate Sfânta Cruce în naosul bisericii. Scoaterea Sfintei Cruci din Altar are loc după citirea Evangheliei a V-a, atunci când preotul spune: „Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a întins pământul pe ape”. Sfânta Cruce rămâne în biserică până în Vinerea Mare, apoi este dusă din nou în Altar.

Tot în Joia Mare are loc sfințirea Sfântului și Marelui Mir. Acesta este folosit la Taina Mirungerii, sfințirea bisericilor, sfințirea altarelor, a antimiselor și pentru reprimirea în Ortodoxie a celor căzuți de la dreapta credință. Acest eveniment nu are loc în fiecare an în Joia Mare, ci dar atunci când nu mai există Mir suficient pentru încă un an.

În Joia din Săptămâna Patimilor, creștinii ortodocși prăznuiesc spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos, urmată de Cina cea de Taină și instituirea Tainei Sfintei Euharistii. Aceasta este rugăciunea arhierească și începutul Patimilor prin vânzarea lui Hristos.

Joia Mare este cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor. Astăzi nu se muncește deloc, ci doar se pregătesc bucatele pentru masa de Paști. Gospodinele trebuie să termine curățenia până joi. De asemenea, tot astăzi se pregătesc cozonacii, pasca și ouăle roșii.

În Joia Mare se duce la biserică pâine, pentru a fi sfințită și stropită cu vin de către preoți, care o vor împărți apoi în noaptea de Înviere. În această noapte se spune că porțile Raiului se deschis, iar cei decedați vin pe la casele lor.