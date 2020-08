Anamaria Prodan nu se sfiește să-și etaleze stilul de viață luxos pe care îl duce. Recent, impresara a postat pe contul de Instagram o poză cu mai multe genți de valoare primite de la soțul ei, Laurențiu Reghecampf. „Zi perfectă. Îmi iubesc viața. Cadouri”, a scris Prodan pe rețeaua de socializare.

Vorbind în trecut despre gențile de lux, Anamaria Prodan spunea că un astfel de obiect nu este la îndemna oricui și nu poate fi purtat de oricine. Ea mai preciza că mare parte din gențile de lux care sunt purtate în România sunt falsuri.

„Am discuția asta cu toate prietenele mele sau prietenii mei. Eu cred că trebuie să muncești să poți să-ți permiți să ai o astfel de geantă, trebuie să știi cum s-o porți, să ai atitudinea adecvată… Și să nu cumva, în viața asta, să te duci să-ți iei un fake numai ca să fii un wanna be. Oamenii care își iau fake-uri sunt wanna be toată viața. Nu pot depăși chestia aia de fake.

În România, eu cred că 99,9% dintre femeile astea poartă fake-uri. Jur! (…) Sunt pline China și Dubai-ul de fake-uri! Te duci și le iei cu 30 de dolari. Și dacă vezi cum arată… Mândre toate la restaurant, cu gențile… Marș, mă!”, afirma impresara.

Vorbind despre relația pe care o are cu soția sa, un personaj tumultuos, antrenorul Laurențiu Reghecampf afirma. „Eu m-am obișnuit și o cunosc foarte bine. Stăm zi de zi și nu am niciun fel de probleme. Nici nu trebuie să vorbesc cu ea ca să-mi dau seama în ce stare e. Ana este un om care luptă pentru ideile lui. Nu e greu deloc să fii soțul Anei”, afirma „Reghe” la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

Legat de scandalul dintre soția sa și Dan Alexa, Reghecampf preciza. „Dacă exista o asemenea legătură, nu mai existam noi. N-a fost! N-am avut nicio problemă cu Ana în direcția asta. Eu tot timpul i-am spus că trebuie să-și controleze ieșirile. Să nu jignească… Eu sunt un altfel de om. Mai retras, mai calm. Care ține balanța, dar de multe ori nu o poți controla pe Ana. E o fire mai vulcanică.”