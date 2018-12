Cadouri de Craciun – top 10 cele mai populare experiente

Iarna asta, in loc sa lasi sacul de cadouri sa te cocoseze si timpul sa te preseze, mai bine te-ai aseza la laptop si ai cauta altfel de cadouri: vouchere-activitati prin care sa le oferi celor dragi amintiri de neuitat.





Thomas Gilovich, un cercetator de la Universitatea Cornell a petrecut mai mult de zece ani incercand sa inteleaga de ce experientele au abilitatea de a ne creste nivelul de fericire mult mai mult decat achizitiile materiale. Alaturi de un alt cercetator, Matthew Killingsworth, el a publicat un studiu in Journal of Psychological Science care demonstreaza ca experientele ne asigura o fericire de mai lunga durata decat posesiile materiale. Ei au speculat ca acest lucru se intampla deoarece reusim sa ne adaptam destul de rapid la bunurile materiale proprii, prin urmare chiar si cea mai tare masina sau cel mai nou telefon devin banale dupa o vreme, in schimb amintirile devin tot mai pretioase cu trecerea timpului.

Gilovich explica:

„Experientele pe care le traim sunt o mai mare parte din noi fata de bunurile noastre materiale... Iti pot placea foarte mult lucrurile tale. Poti chiar sa crezi ca o buna parte din identitatea ta este conectata cu acele lucruri, insa cu toate astea ele raman separate de tine. Prin comparatie, experientele traite sunt cu adevarat o parte din tine. Suntem suma experientelor noastre.”

Cei doi cercetatori au descoperit ca ne putem aminti pana si experientele negative cu drag, ca povesti amuzante sau experiente care ne-au consolidat relatiile cu prieteni sau membri ai familiei. Experientele ne aduc mai aproape unii de altii. De exemplu, e mult mai posibil sa dezvolti o legatura cu cineva care are aceleasi hobby-uri cu tine sau care a calatorit in aceleasi locuri, si mai putin cu cineva care are acelasi telefon sau masina de spalat.

Daruieste cadouri de Craciun care dureaza!

O experienta plina de aventura poate insemna o amintire extraordinara dupa ce sarbatorile de iarna se incheie, mai mult in orice caz decat un cadou desfacut si uitat prin vreo camara. Fie ca e un gurmand, un cautator de senzatii tari sau...un artist aspirant, exista pentru fiecare o experienta pe care o va adora. Un zbor cu motodeltaplanul, o cina romantica in doi, e sedinta de echitatie sau o zi la SPA...toate acestea sunt amintiri nepretuite care vor dura o viata intreaga. In colaborare cu cei de la cadouriperfecte.ro iti propunem un top al celor mai populare experiente – 5 pentru EA si 5 pentru EL – din care sa alegi cele mai tari cadouri de Craciun in 2018.

Cadouri de Craciun pentru EL

Barbatii sunt o specie aparte. El nu-ti va spune niciodata direct ce-si doreste, dar iti va da indicii... Sunt acele cadouri pentru el la care viseaza de la inceputul anului sau cele pe care si le doreste de… o viata. Aminteste-ti ca el este un copil mare care viseaza sa faca lucruri de Superman … Alege sa oferi un astfel de cadou, intr-un moment important, iar implinirea unei dorinte, care salasluieste de ceva vreme in cel drag tie, se va transforma sigur intr-o emotie uriasa. Alege sa daruiesti emotie!

1. Salt cu parasuta in tandem

Ce poate suna mai tare decat un salt cu parasuta in tandem de la 4000 de metri? Experienta unei sarituri in gol si caderea libera cu o viteza de 200km/h intrece si cele mai nastrusnice vise pe care le poate avea prietenul tau. Experienta este una completa si incepe in momentul in care beneficiarul voucherului ajunge la aerodrom. Acolo este intampinat de instructori profesionisti care ii vor oferi toate informatiile privind saltul si il vor echipa. Dupa un zbor de 20 de minute cu avionul, va executa efectiv saltul, compus dintr-o cadere libera de aproximativ 60 de secunde, apoi zborul cu parasuta de la 1500 m.

2. Experienta Moto

Prietenul tau isi suceste gatul dupa motociclistii care tureaza motoarele prin oras sau dupa gastile de motociclisti cu care se intalneste pe soselele tarii? In cazul asta poate este cazul sa ii oferi in dar o experienta moto de neuitat, pentru care nu are nevoie de cunostinte anterioare de motociclism ci doar de curaj, incredere in instructorii moto si chef de distractie. Fie ca ii oferi o singura sedinta sau o experienta moto completa de sapte sedinte, un astfel de voucher cadou ii va potoli setea de adrenalina si ii va imbogati personalitatea cu ceva in plus.

3. Rafting

