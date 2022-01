Incredibil prin ce schimbări a trecut un băiat rău din BUG Mafia. Dă și lecții de viață

Caddy este rapperul care fonda trupa BUG Mafia împreună cu Tataee, pe numele său real, Dragoș Vlad Neagu. În anii ’90, aceștia au făcut senzație și au reușit să scrie istorie în industria muzicii românești. Pe atunci erau băieții răi, de cartier, însă acum viața lor s-a schimbat radical.

Ajuns la frumoasa vârstă de 45 de ani, Caddy are o familie alături de Diana Sfetcu. Cei doi au împreună doi băieți, Alexandru și Armin. A devenit un familist convins și, în ciuda faptului că își iubește copiii extrem de tare, nu vrea să îi răsfețe prea mult.

Rapperul nu este genul de părinte care să ofere totul pe tavă copiilor. Acesta consideră că este important să cunoască valoarea banului, așa că lucrurile scumpe nu se află niciodată pe listele de cumpărături. De asemenea, extrem de important este să muncească pentru tot ceea ce primesc, pentru a înțelege cât de greu este să îți câștigi existența.

În ceea ce privește proiectele de viitor, Caddy susține că preferă să petreacă mai mult timp în sânul familiei. Are colaborări pe plan muzical și susține că Mafia a fost conceput de la început pentru viitor. Își aduce și acum aminte ce a cumpărat cu banii încasați de pe primul album.

Cum l-a transformat viața pe Caddy de la BUG Mafia

„Nu prea am proiecte de viitor, deocamdată, în timpul ăsta mai mult am stat cu familia, decât proiecte. Oricum, la noi, Mafia, proiectul e făcut pentru tot viitorul. Am nişte colaborări, care o să apară în perioada următoare.

De pe primul album, mi-am cumpărat o pereche de adidaşi şi un inel de aur cu piatră roşie. Şi adidaşii tot cu roşu erau.

Am doi copii, unul are unsprezece ani, unul opt. Au început să mă tragă de buzunar, bineînţeles. Sunt mai pe stilul rap, aşa, spre hip-hop. Dacă vor lucruri foarte scumpe, nu le iau. Nu le-aş lua nici dacă aş avea. Dacă vor un tricou de 5000 de euro, să-şi facă banii lor şi să-şi cumpere. Sunt copii care muncesc de la şase ani, să îşi pună capul la contribuţie„, a declarat Caddy la emisiunea online Porc TV.