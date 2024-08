Monden Cabral, scos din sărite de o companie aeriană: Stăm ca pinguinii în aeroport







O companie aeriană de renume a reușit să-l scoată din sărite pe Cabral. Acesta nu s-a mai abținut și a postat întâmplarea pe pagina lui de facebook. Surprinzător sau nu, alți zeci de români au trecut prin experiențe similare.

Companie aeriană blamată de zeci de oameni

”Stăm ca pinguinii în aeroport și numărăm bagajele... în timp ce ei se uităm în monitoare și dau din mâini degeaba. Data viitoare zburăm cu low-cost, măcar nu avem așteptări... sau stăm acasă, că și Sectorul 4 e tot un paradis. Oamenii au sistemul praf, jur. A durat o oră să înțeleagă că Tiago nu poate sta singur. Ei insistau că... Merge, boss, are aproape trei ani, e numai bun de trimis la discotecă! Că nu se poate schimba nimic, că e fully booked, că e overbooked, că suntem toți plus câteva rude de la țară.

Că e checkin-ul închis pe veci, că... e Stefan cel Mare călare pe Pegasus, efectiv nu se poate! Ne suim în avion și... ce crezi? Locuri libere! Măcar echipajul de cabină este foarte simpatic și ne ajută”, a povestit omul de televiziune. Doar că această dezvăluire pare că a deschis cutia pandorei. ”Și la mine au pierdut un bagaj din 3… au reușit să îl trimită acasă după ce ne-am întors din vacanță... bineînțeles toate vraiște au scos tot si au controlat in Frankfurt”, a scris cineva la postarea lui Cabral.

„Am stat 2 zile în aeroport”

”Am stat 2 zile în aeroport în Stuttgart; ziua 1, 12 ore am așteptat să facem rebooking și ziua 2, am stat 9 ore, ne trimiteau de la o poartă la alta, schimbăm o coadă pe alta… Apoi am stat pe lista de așteptare și cu greu, cu țipete și nervi mi s-a dat un bilet pentru ziua 3. P.S: Angajații aeroportului nu vorbesc nicio limbă internațională”, a mai spus cineva.

”Pe noi ne-a lăsat noaptea pe aeroportul din München. Nu ne-au asigurat nici măcar o apă, iar aeroportul asta e pustiu. Nu ne-au oferit informații, nu ne-au asigurat alt zbor sau cazare, un sandwich ceva. Am avut noroc că având copil mic, au găsit loc la următorul zbor, la amiază, din ziua următoare”, a explicat o altă persoană.