Cât mai rezistă Cabral la PRO TV. Calculele pe care și le face prezentatorul

Cabral Ibacka, vedeta de la PRO TV, extrem de jovial și sincer nu exclude posibilitatea să părăsească postul din Pache Protopopescu. Showul „Săriți de pe fix” a ajuns la ultima ediție, iar mai marii de la PRO încă nu l-au cotactat pentru o nouă înțelegere.

Cabral Ibacka, tras pe dreapta de PRO TV

Între timp s-a reluat emisiunea „Am întrebat 100 de români” prezentată tot de Cabral. Doar că filmările s-au terminat cu ceva timp în urmă. Acum, fostul prezentator de la PRO nu are niciun un proiect în derulare.

„Nu putem să atacăm pe toate părțile. Mă dai afară pe geam, intru pe ușă, intru pe ușă, mă dai afară pe geam, nu merge. Cumva, „Săriți de pe fix!” e în pauză, dacă mai intră în grilă. Nu, eu sunt sincer. Iar acum avem „Ce spun românii?”, nici nu știu câte ediții sunt filmate, că sunt filmate acum ceva vreme. Este prima lor difuzare și a fost foarte tare fiindcă nu era clar pentru mine când o să intrăm cu emisiunea. Luni, la ora 18, mi-a explodat telefonul, am crezut că s-a întâmplat ceva rău. M-am speriat, e nenorocire, să nu fie copiii, acolo m-am panicat. M-am bucurat și eu de reacția oamenilor, pentru că, din punctul meu de vedere, atunci când muncești și cineva zice ”bravo”, e un motiv de bucurie, nu că ai încasat niște bani, ci că ai pus niște suflet, iar sufletul ăla s-a văzut”, a precizat Cabral Ibacka.

În scenariul în care nu și-ar mai găsi locul în fața camerelor de vederi , Cabral Ibacka s-ar orienta pentru un post în spatele reflectoarelor, în echipa de producție. Totuși, are o experiență îndelungată în televiziune.

A jucat în serialul românesc Băieți Buni

A prezentat două ediții a emisiunii „Sunt celebru scoate-mă de aici” și nenumărate apariții în producțiile transmise de Acasă TV. Să nu uităm și de rolul din serialul polițist „Băieți Buni”.

„Da, mă descurc eu cumva, nu m-a făcut mama la televizor. Nu m-am născut la televizor și sigur n-o să mor la televizor. Cumva, eu cred că sunt un om foarte normal, cu o meserie extraordinară, dar asta nu înseamnă că trebuie să apar până la 80 de ani, să scârțâi tot, vai steaua mea. Pot trece în spatele camerei, pot face producție”, a completat Cabral.

Cabral Ibacka, un pasionat al sportului cu mulți cai putere

Deși nu multă lume știe, Cabral est un pasionat al motoarelor. Este membru într-un grup de motocicliști pe Facebook și chiar îi place să meșterească.

„Vai, dar ce mi-ar plăcea. Mă bag sub mașini. Astăzi mi-a bubuit un furtun care pleacă din vasul de ulei de servo și merge către pompă. E bine acolo, că e presiune joasă, mi-a bubuit acolo un furtun și era să dau afară tot uleiul. Am desfăcut jumate de mașină, nu am găsit piesă de origine și am luat o piesă de Dacie”, a adăugat prezentatorul.

La capitolul finanțe, nu se laudă cu cine știe ce averi, însă nici nu duce lipsă de bani. De fapt, se consideră un om simplu, din cartierul bucureștean Berceni. Cu rate la casă și cu mai mulți copii de crescut. Cât despre obiectivele din acest an, se pare că vedeta de la PROTV și-a propus doar să-și facă un set complet de analize.