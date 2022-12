Sursa: Pixabay

Ca mentalitate, ne-am întors în urmă cu 60 de ani

Ziarul „Dnevnik” se adresează în mod tradițional la sfârșitul fiecărui an unor analiști, filozofi, scriitori, politologi, sociologi, pentru a evalua anul care a trecut și a face previziuni pentru anul ce vine. Cum a fost anul 2022, când a izbucnit din nou un război în Europa, care pentru majoritatea oamenilor părea imposibil după cel de-al Doilea Război Mondial, încheiat în 1945 cu înfrângerea lui Hitler și Mussolini. Un an în care regimul lui Putin a amenințat omenirea cu atacuri nucleare. În care criza provocată de pandemie a fost aproape depășită, dar criza energetică provocată de războiul din Ucraina și dependențele puternice ale UE de gazul și petrolul rusesc ne-au ajuns din urmă. În context bulgar - un an în care guvernul politic bulgar a căzut și Bulgaria e din nou în spirala alegerilor, condusă de un guvern interimar al președintelui și cu reforme nerealizate. Erau posibil de prezis toate acestea acum 12 luni? A prezis cineva că vom merge din nou la vot? Citiți bilanțul pentru anul 2022 în zilele premergătoare noului an, iar așteptările pentru 2023 - după 1 ianuarie. Începem cu dr Ivailo Dicev, profesor de antropologie culturală la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia.