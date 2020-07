O femeie din Vaslui este cercetată de polițiștii de la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, pentru că și-a supus fiul unor tratamente degradante. Mai exact, femeia care locuiește în localitatea Cozmești și-a legat fiul, un tânăr de 28 de ani, care suferă de o boală psihică, cu lanțul, de un stâlp din mijlocul gospodăriei.

La audieri, femeia a încercat să îi mintă pe oamenii legii declarând faptul că ar fi fost prima dată când ar fi procedat astfel. „De o oră am fost plecată la o vecină. Pe băiat l-am lăsat singur cu fata. L-am legat acolo, cu lanțul, ca să nu plece. L-am pierdut de mai multe ori, de asta l-am legat. Are simptomul ăsta de a pleca de acasă. Pleacă și nu vine înapoi, nu știe ce e cu el. Am făcut treaba asta de frică să nu plece și pentru că țin la el”, a spus femeia, fiind audiată de polițiști.

Femeia a negat chiar și evidența, și asta în ciuda faptului că a fost prinsă în flagrant. Asistenții sociali de la Primăria Cozmești au înregistrat video întreaga scenă, pentru a nu fi discuții ulterioare.

Vecinii femeii susțin că tânărul este legat, zilnic, cu lanțul, după ce în prealabil este dezbrăcat la pielea goală. ”Adevărul este că nu îl poate ține. Sunt curios, se știe că la biserică, duminica, merge liniștit. Se așează frumos în față, se închină și nu face probleme.În rest, nu poate să îl țină. Când e acasã, se dezbracã, fuge prin sat, însă nu e periculos. I-am spus maică-sii că nu trebuie să îl ținã legat, pentru că odată și odată tot se va întâmpla ceva”, a declarat un vecin de-al femeii.

Așa s-a întâmplat și în cursul zilei de luni, când asistentul social de la Primăria Cozmești a fost la domiciliul unde locuiește persoana cu dizabilități, în cazul de față tânărul de 28 de ani, și l-a găsit pe acesta dezbrăcat și legat cu lanțul, și asta în mijlocul zilei, pe o căldură de 30 de grade.

La fața locului au fost chemate un echipaj de poliție și altul de la Serviciul de Ambulanță Vaslui. Paramedicii au preluat bărbatul și l-au dus la un spital de psihiatrie pentru consultare, urmând ca medicii specialiști să decidă ce este de făcut în continuare.

Asistenta socială Mioara Căldare, de la Primăria Cozmești spune că imaginea cu tânărul legat de un pom și care se ascundea ca un sălbatic, la vederea oamenilor, o va marca pentru mult timp de acum încolo. “De-a lungul timpului am făcut nenumărate vizite la domiciliu. Familiei i s-a explicat că e mai bine sã fie internat în centru, dar au refuzat. Azi am mers cu colega mea și am întâlnit acest eveniment neplăcut.

Persoana era legată de pom în curte. Nu am putut trece peste așa ceva și am anunțat autoritătile competente. Am cerut ajutorul Direcției, pentru ca acest tânăr să beneficieze de îngrijire instituționalizată. La acel moment nu erau locuri. Ne-au comunicat că atunci când se eliberează un loc ne anunță, dar până în acest moment nu s-a întâmplat asta. Experiența de azi a fost ceva cu care nu aș fi vrut să mă confrunt niciodată. Așa ceva nu se poate și trebuie luate măsuri de îndată. Până azi nu l-am mai văzut într-o așa situație” a afirmat Mioara Căldare, fiind citată de vremeanouă.ro.