Busu: „Mă enervează cele 5 coaste rupte în urma resuscitării”

Carisamticul prezentator al Rubricii Meteo din cadrul știrilor Pro TV, Florin Busuioc, a vorbit, miercuri dimineață, în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la postul din Pache Protopopescu despre perioada grea prin care a trecut, după infarct.





Busu a mărturisit că se confruntă și acum cu dureri mari, pricinuite de coastele rupte în urma resuscitării. „Mi-am pus dorința să-mi treacă coastele astea rupte care mă cam enervează și nu mă lasă să respir cum trebuie. Am vreo 5 coaste rupte în urma resuscitării. Bogdan Talajman este artizanul acestor coaste rupte, însă foarte bine a făcut pentru că practic el m-a salvat și îi sunt recunoscător. Dacă îmi trec coastele, după aia pot să vorbesc și despre teatru și despre revenirea dimineața la știri. Trebuie să am grijă de mine pentru că trebuie să am grijă de fete”, a declarat Busu, la Pro TV.

