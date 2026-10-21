Busturile lui Adrian Păunescu scapă de demolare. Directorul de la PNL care a cerut îndepărtarea lor a demisionat

Busturile poetului Adrian Păunescu nu vor mai fi amenințate de demersul inițiat de Florin-Daniel Șandru, președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care a cerut îndepărtarea monumentului din București și a anunțat intenția de a extinde acțiunea la nivel național. Șandru și-a anunțat demisia din funcție, în contextul trecerii PNL în opoziție și al retragerii demnitarilor susținuți de liberali.

Busturile poetului Adrian Păunescu rămân în spațiul public, după ce Florin-Daniel Șandru, cel care a susținut demersul de îndepărtare a monumentului din Grădina Icoanei, București, și-a anunțat plecarea de la conducerea IICCMER.

Inițiativa de retragere a bustului a stârnit nemulțumiri în societate și reacții din partea celor care consideră că memoria poetului și contribuția sa la cultura română trebuie respectate. În acest context, perspectiva extinderii demersului la nivel național a ridicat întrebări cu privire la soarta celorlalte monumente dedicate autorului, amplasate în diferite orașe ale țării.

Demisia lui Florin-Daniel Șandru schimbă însă situația. Acesta nu va mai conduce instituția din funcția în care a susținut inițiativa de îndepărtare a bustului din Grădina Icoanei, iar demersul anunțat de el probabil că nu va mai fi continuat de viitorul președinte executiv al IICCMER.

Florin-Daniel Șandru și-a anunțat demisia luni, 19 octombrie 2026, a și publicat-o pe pagina sa, precizând că decizia vine în contextul noii configurații politice, după ce Partidul Național Liberal a hotărât să treacă în opoziție.

Potrivit anunțului său, eliberarea din funcție urmează să intre în vigoare miercuri, 21 octombrie, după parcurgerea procedurilor administrative.

Șandru a descris plecarea drept o decizie firească și necesară, motivată de dorința de a păstra concordanța dintre propriile convingeri, principii și acțiuni. El a subliniat că nu consideră oportună exercitarea unei funcții publice indiferent de schimbările politice și că își asumă consecințele noii situații.

Demisia sa se înscrie în valul de plecări din funcții al demnitarilor susținuți de PNL, după ce conducerea partidului le-a cerut reprezentanților săi numiți în funcții publice să renunțe la mandate în urma trecerii liberalilor în opoziție.

Pentru cazul busturilor lui Adrian Păunescu, plecarea șefului IICCMER înseamnă că inițiatorul demersului nu va mai putea susține această acțiune din poziția de conducere pe care a ocupat-o până acum.

Bustul lui Adrian Păunescu din Parcul Grădina Icoanei din București a revenit în atenția publică după ce IICCMER a reluat solicitarea de retragere a monumentului. Demersul instituției a fost justificat prin raportare la rolul poetului în perioada regimului comunist și la semnificația omagierii sale într-un spațiu public.

Reprezentanții institutului au susținut că inițiativa nu vizează valoarea literară a operei lui Adrian Păunescu, ci modul în care personalitățile asociate fostului regim sunt reprezentate prin monumente publice.

Solicitarea a provocat reacții de nemulțumire din partea multor români și a familiei poetului. Pentru aceștia, îndepărtarea bustului ar fi însemnat eliminarea unui reper cultural dedicat unui autor care a marcat literatura română și viața artistică a mai multor generații.

Inițiativa IICCMER a fost contestată de persoane care au cerut păstrarea bustului și au invocat contribuția culturală a lui Adrian Păunescu. Printre cei care au reacționat public s-a numărat și Andrei Păunescu, fiul poetului, care a apărat memoria tatălui său.

Dincolo de acțiunile politicienilor, Adrian Păunescu rămâne una dintre marile personalități ale poeziei românești contemporane. Opera sa, activitatea publicistică și implicarea în organizarea Cenaclului Flacăra au avut un impact semnificativ asupra vieții culturale din România.

În acest context, perspectiva îndepărtării monumentelor a fost întâmpinată cu nemulțumire de cei care consideră că patrimoniul cultural trebuie păstrat, chiar și atunci când biografia unei personalități include aspecte istorice care pot fi analizate critic.

Până în prezent, bustul din Grădina Icoanei nu a fost îndepărtat. Nici alte monumente dedicate lui Adrian Păunescu din alte localități din România nu au fost demolate, așa cum s-a întâmplat cu statuia lui Octavian Goga, din ordinul aceliași Institut.

Demisia directorului Șandru nu echivalează automat cu anularea anunțată de instituție, însă încheie mandatul persoanei care a susținut acest demers. Eventualele decizii ulterioare privind monumentele vor depinde de poziția instituției, de măsurile adoptate de autoritățile competente și de acțiunile familiei Păunescu.