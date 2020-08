Singura conditie este ca acel televizor sa aiba port HDMI. Acum aveti posibilitatea de a cumpara la pachet Google Chromecast 3 cu boxa Google cast Nest mini generatia 2.

Media player Chromecast si Chromecast Ultra pentru streaming media

In prezent, exista doua modele chromecast streaming pe piata si ce veti alege tine in mare parte de televizorul pe care il veti folosi. Chromecast standard, aflat acum la a 3-a generatie, poate transmite continut video pana la o rezolutie de 1080p. Chromecast Ultra poate transmite streaming HDR 4K.

Prin urmare, daca aveti un televizor Ultra HD (unul care are capacitati de streaming incorporate asa cum au aproape toate televizoarele 4K moderne), atunci acesta e cel pe care veti dori sa-l cumparati. Singura cerinta este ca televizorul sa aiba un port HDMI, pentru ca aceasta este modalitatea de conectare Chromecast cu televizorul.

Media player google chromecast la pachet cu Google Nest Mini

Daca doriti sa faceti un upgrade la o locuinta mai inteligenta, in timp ce reduceti si cheltuielile, acest pachet va poate ajuta. Oferta este foarte buna, iar combinatia dintre cele doua dispozitive este pe cat de practica, pe atat de distractiva.

Nest Mini ofera functionalitate inteligenta in materie de sunet si va permite sa adresati o multime de intrebari, fara sa va folositi mainile. Acest lucru este posibil datorita aplicatiei Google Assistant. Are un difuzor incorporat si microfoane bine concepute, asa incat va putea sa va raspunda oricand la toate intrebarile si sa va scoata din vreo incurcatura sau sa va ofere vreo lamurire necesara.

Raspunde la intrebari legate de vreme, zboruri, scoruri sportive sau performantele la bursa. In plus, poate fi folosit ca asistent de zi cu zi, in gestionarea sarcinilor de rutina. Puteti seta alarme, puteti sa porniti cronometre sau sa creati o lista de cumparaturi. Cand gatiti, este perfect pentru conversii de masura, in timp ce mainile va raman libere.

De asemenea, va ajuta sa redati usor muzica de pe YouTube Music sau Google Play Music. Cireasa de pe tort este ca functioneaza impreuna cu Chromecast streaming device inclus in pachet, ceea ce inseamna ca puteti viziona cu usurinta filme, emisiuni tv, poze sau clipuri transmise pe televizor, de pe orice dispozitiv extern. In doar cateva secunde, puteti partaja continut de pe smarphone pe televizor prin Chromecast cu Google Nest Mini, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa va folositi mainile pentru a face acest lucru.

Configurarea Chromecast cu portul HDMI al televizorului se face in doar cateva secunde, cu minim de efort. Iata ca un astfel de pachet Google Chromecast si Nest Mini functioneaza excelent pentru orice casa inteligenta in devenire. Pretul pachetului este foarte bun, asa ca aveti toate motivele sa-l comandati. Unde gasesc Bundle Google Chromecast 3 + Google Nest mini generatia 2 (Negru)

Pachetul este disponibil pe evoMAG, la un pret special.