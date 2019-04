Criminalul care și-a omorât soția și cei doi copii: „Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc!”

Judecătorii de la Curtea de Apel Braşov au descoperit că tripla crimă a fost planificată de Buliga cu mai mult timp înainte. Acesta ținea un jurnal în care și-a notat mai multe detalii legate de crimă. Avocatul lui Buliga a atacat sentința de închisoare pe viață dată de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și astăzi a avut primul termen în apel.





În noaptea de 26 spre 27 martie, Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sânge rece soția și cei doi copii. Acesta i-a ucis în 27 de minute.

Conform unui jurnal ținut de bărbat, crima a fost premeditată și bărbatul avea discernământ, conform raportului de expertiză, informează observator.tv.

În fața judecătorilor, Buliga a declarat că „am ucis trupuri, nu suflete” și că și-a trimis familia într-o lume mai bună.

Pentru crima săvârșită, Buliga a fost condamnat la închisoare pe viață în data de 14 februarie. Bărbatul a atacat sentința, iar astăzi a avut primul termen în proces.

În timpul procesului, în sala de judecată, au fost prezenți și socrii criminalului.

În faţa instanţei, Florin Buliga a declarat că nu a făcut apel pentru a i se reduce pedeapsa şi că îşi cere scuze celor din jur pentru suferința creată.

„Aşa cum am zis şi la fond, simt același lucru și acum. Nu am făcut aceste recurs pentru a reduce pedeapsa, domnul avocat a dorit să facă. Eu am declarat de la bun început că nu voi face recurs în situația mea.

As vrea sa spun că m-am gândit mult dacă să vorbesc sau nu, dar e foarte greu. E ca si cum ai încerca să îi arăți unui orb culoarea unei lămâi.

Evident că faptele necesită şi o pedeapsă, ce e cel mai important este ceea ce cred, că îmi cer iertare celor din jurul meu și mă doare că s-a creat această suferință între noi.

Ce se întâmplă în țară are legătură cumva. Când zic iertare, mă gândesc la a o găsi în inima noastră, cu gândul la părinți. Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc", a spus Buliga în fața instanței.

Avocatul acuzării a motivat în fața judecătorilor că pedeapsa pe viață este mult prea dură, deși în raportul de expertiză se stipulează clar acesta avea discernământ în momentul crimei și fapta a fost planificată.

„Este adevărat ca avea acel discernământ scăzut, el săvârșește trei crime. Pentru început își ucide soția, îi pune o floare pe piept, își cheamă fiica din oraș și o ucide și pe ea. Până își ucide și băiatul trece o altă perioada de timp. Inculpatul nu a avut timp să discearnă sa își dea seama ca a greșit pana să își ucidă și copiii?", a declarat avocatul părții vătămate. Acesta susține că bărbatul a știut ce face și că decizia tribunalului este întemeiată. Buliga merită pedeapsa cu condamnare pe viață.

Ce se intampla azi la cursul EURO! Romanilor nu le-a venit sa creada

Pagina 1 din 2 12