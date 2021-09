Crăciunul și Revelionul dau peste cap planurile românilor. În ce zile cad cele mai așteptate sărbători

Anul acesta, Crăciunul pică într-o zi de sâmbătă, dar nu e totul, şi anul următor bugetarii sun urmăriţi de ginion, deoarece va cădea într-o duminică, deci tot în weekend. Mai precis, în 2021 sunt 7 sărbători legale în timpul săptămânii și 8 în weekend. Inclusiv Crăciunul şi Anul Nou.

Zilele libere de la stat şi sărbătorile legale de-a lungul unui an calendaristic sunt următoarele:

Mai puține zile libere pentru români

Spre deosebire de alte state, România are mai puține zile libere comparativ cu alte state din UE. De pildă, Belgia, Lituania sau Cipru au aproximativ 17 sau 18 zile libere pe an, în timp ce România are doar 15. Din acest motiv, parlamentarii vor ca în viitor, românii să poată beneficia de mai multe zile libere plătite pe an.