„Nu este zi în București, în care să nu crape ceva și pentru că primarul în funcție și administrația în funcție prezintă bucureștenilor, pe banii noștri – zeci de milioane, o realitate contrafăcută.

Am decis să lansăm un site, care se numește www.bucureștiumilit.ro, în care invităm bucureștenii să spună ei înșiși cum văd orașul pe care îl văd, să semnaleze toate problemele pe care le văd și probleme punctuale și probleme de structură. Rezultatul va fi că, în momentul în care vom merge la Primărie, acele probleme punctuale, vom face un dosar pe care le vom rezolva și mai important, vrem să dăm în această campanie electorală, să dăm o imagine reală a Bucureștiului, așa cum îl văd cetățenii.

Vreau să vă arăt cum funcționează acest site, mai întâi, avem aici o hartă în care, colegii mei au pus deja 200-300 de probleme, am început chiar cu bulevardul pe care suntem. Lângă Piața Sfântul Gheorghe am avut o groapă în pasaj.

După cum știți, Bucureștiul este poluat în mare parte din cauza prafului din construcții. Mergem mai jos pe bulevard și găsim o toaletare, adică oameni cu drujbe fără nicio calificare, care au distrus niște copaci, care o să moară într-un an sau doi.

Avem, aici, un loc ilegal în care oamenii aruncă deșeuri, bineînțeles, Poliția Locală nu face nimic. Aici, vedem o groapă în asfalt, care are mai mult de 2 ani și uitați-vă cum arată. Mergem și mai jos, aici, cetățenii ne semnalează că 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână o mașină a poliției locale stă și păzește niște bărci, 10 bărci pe care Primăria le-a pus pe apă, exemplu de cum nu funcționează Poliția Locală.

Mai mergem la un exemplu, tot legat de Poliția Locală, mi se semnalează că la stația de metrou se face contrabandă cu țigări și Poliția Locală nu intervine.

Mai este o secțiune în site pe care o să v-o prezint acum, în care cetățenii care vor să semnaleze probleme care nu sunt legate punctual de o locație, pot să o facă și vedem aici niște exemple și acum o să vă arăt cum putem să introducem o problemă în site, alegem o locație, am ales Primăria Capitalei pentru că ea este sursa problemelor și am ales o uriașă minciună a primarului în funcție, care a spus că a reabilitat 180 de kilometrii de conductă, din care 30 de kilometrii pe rețeaua principală și o să scriem aici : primarul PSD minte în privința conductelor de termoficare, putem să adăugăm o imagine pe care o adăugăm și noi acum și să ne uităm puțin la imaginea pe care am pus-o.

Am adăugat-o la Primăria Capitalei și aici o să vedeți, aceasta este o postare a Gabrielei Firea din septembrie 2019, în care spune: am reabilitat 180 de km, din care 30 de km pe rețeaua principală, iar acesta este un raport, după cum știți, pe relația pe care Primăria o are cu Comisia Europeană pe calitatea aerului, trebuie să facă la fiecare 3 luni un raport asupra măsurilor pe care le-a luat deja și una din măsuri vizează chiar înlocuirea rețelei de termoficare și, aici, aflăm cât a făcut Primăria Capitalei până în martie 2020 – 0,68 km de rețea.

Ea a spus că a reabilitat 30 de km de rețea principală și, de fapt, nu a reabilitat nici măcar un kilometru.

Ultimul lucru, invităm bucureștenii să contribuie la acest site, așa cum am spus, el are două scopuri. Să informăm bucureștenii asupra realității acestui oraș și doi, chiar să rezolvăm aceste probleme când o să ajungem la Primărie.

Vă așteptăm să luați camerele și o să ieșim pe ușa aceasta și o să vedem un lucru legat de chestiunea riscului seismic, o să vedem o clădire specială”, a transmis Nicușor Dan.