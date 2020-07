Vineri, 3 iulie (ora 20.00), Irina Margareta Nistor prezinta live filmul „Motherless Brooklyn” (productie 2019). Produs si regizat de Edward Norton, filmul este proiectul cinematografic de suflet al actorului, care a asteptat 20 de ani sa il poata realiza. Filmul a fost nominalizat la Globurile de Aur 2020 pentru cea mai buna coloana sonora.

Sambata, 4 iulie, (de la ora 20:00) chiar de ziua Americii, Irina Margareta Nistor prezinta live documentarul despre fenomenul Woodstock. Spectaculoasa poveste a festivalului care a marcat istoria muzicii este precedata de un concert live cu trupa Dream On care ne va teleporta in atmosfera acelor ani.

Zona de food&drinks asteapta spectatorii cu un meniu gourmet care include burger de mistret cu sos din ciuperci porcini de Hunedoara, burger de cerb cu marmelada de ceapa si bacon, burger vegetarian cu branza haloumi si legume la gratar, cartofi prajiti cu bacon, sos de branza si verdeata.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si international prin www.kooltix.com si in format fizic in magazinele Flanco, Diverta, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Arena Tei respecta toate normele de distantare sociala (triaj la intrarea in spatiul de eveniment, masurarea temperaturii, obligativitatea purtarii mastii pe parcursul evenimentului, amplasarea scaunelor la distanta).