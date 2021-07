Biletele s-au pus in vanzare pe platforma iabilet.ro: https://www.iabilet.ro/bilete-EUROPAfest/

jmEvents pregateste o editie speciala a EUROPAfest. Anul acesta accentul va fi pus pe jazz, care inseamna inainte de orice libertate, energie creativa, relaxare, inovatie, spontaneitate. Sloganul anului 2021 nu este ales intamplator, ci sublineaza chiar esenta sa Return to Live Music. No limits, just hope !

Festivalul este dedicat atat pasionatilor, cat si celor care vor sa descopere frumusetea si unicitatea jazz-ului alaturi de trupe cunoscute ale scenelor internationale sau formatii noi, doritoare de afirmare. Cu titluri precum Jazz at the Palace, Summertime Jazz, Sunday Jazz Mood, It’s Jazz Time sau Jazz a Perfect Day publicul bucurestean este invitat la un rasfat auditiv.

Se va canta si se va asculta jazz traditional, New Orleans jazz, swing, bebop, cool jazz, latin jazz, fusion, soul jazz, free jazz, modal jazz sau contemporan cu trupe din Argentina, Aruba – Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elveţia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Japonia, Polonia, Rusia, Statele Unite ale Americii, Tarile de Jos si Ucraina.

Directorul EUROPAfest, dl. Luigi Gageos declara:

“EUROPAfest este un festival de traditie care anual prezinta jazz, blues, pop si muzica clasica. 2021 este un an atipic in care am decis sa dam prioritate jazz-ului, fara insa a neglija sau a renunta la celelalte genuri muzicale. Am observat in randul bucurestenilor un apetit in crestere pentru muzica de jazz, de aceea vrem sa venim in intampinarea lor cu un line-up de exceptie. Aducem in premiera artisti europeni si din alte colturi ale lumii pentru a simti si la Bucuresti pulsul scenei de jazz internationale. O seara la EUROPAfest este o poarta deschisa catre alte lumi. Va asteptam cu drag !”

Unic in Romania, festivalul international EUROPAfest, organizat de jmEvents, aduce din 1994, in cadrul aceluiasi eveniment, patru genuri muzicale: jazz, blues, pop si clasic. In 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment caruia Casa Regala i-a acordat Inaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe’s finest festivals, titulatura oferita de Comisia Europeana si Parlamentul European.

