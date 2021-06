„Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!”, a afirmat duminică premierul Cîţu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aproape 4,7 milioane de români au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 până în prezent, conform ultimei raportări, de sâmbătă 26 iunie, a Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19. Astfel, din 27 decembrie 2020 au fost administrate 8.880.515 de doze de vaccin unui număr de 4.691.498 de persoane, dintre care 221.348 au primit o doză şi 4.470.150 şi pe cea de-a doua.

ZERO cazuri în București

Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în judeţele Ilfov, Prahova şi Suceava, respectiv câte 4, informează, duminică, Grupul de Comunicare Strategică.

De asemenea, în municipiul Bucureşti şi 20 de judeţe nu s-a înregistrat niciun caz nou de infectare.

Toate judeţele şi municipiul Bucureşti rămân în scenariul verde din punctul de vedere al infectărilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenţă la mia de locuitori fiind în judeţele Prahova – 0,11, Ilfov – 9 şi Cluj – 0,07.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 46 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus.