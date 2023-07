Weekend plin de evenimente recreative şi spectacole. Unde se desfășoară „Străzi deschise – Bucureşti” 

Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, pentru prima dată în acest an, introduce trasee pietonale în cartierul Aviației, pe strada General Ştefan Burileanu, şi aduce spectacole artistice şi evenimente recreative pe tot parcursul weekendului.

Zone pietonale sâmbătă şi duminică sunt: Calea Victoriei, între bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei, între orele 9,00 şi 23,00; Strada General Ştefan Burileanu, între strada Nicolae Caranfil şi strada Aviator Alexandru Şerbănescu (Sector 1), între orele 9,00 şi 21,00.

Pietonii de pe Calea Victoriei se vor putea întâlni cu muzicieni stradali, dansatori de cabaret şi diverse personaje

În primul weekend din luna iulie la „Străzi deschise”, traseul pietonal de pe Calea Victoriei face parte din harta Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă B-FIT in the Street! #12 şi găzduieşte spectacole de acrobaţie aeriană nocturne, spectacole muzicale interactive şi instalaţii sonore. În plus, pietonii de pe Calea Victoriei se vor putea întâlni cu muzicieni stradali, dansatori de cabaret şi personaje fantastice care susţin, începând cu ora 18,00, spectacole itinerante în mai multe puncte de pe traseu.

Programul celei de-a douăsprezecea ediţii B-FIT in the Street! cuprinde, pe lângă evenimentele de pe Calea Victoriei, o diversitate mare de spectacole pentru toate vârstele în Piaţa Universităţii, Centrul istoric, Splaiul Independenţei şi râul Dâmboviţa, de vineri, până duminică.

„Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute”

De asemenea, Casa Filipescu-Cesianu a Muzeului Municipiului Bucureşti este inclusă în programul proiectului „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” cu trei expoziţii, ce îşi aşteaptă vizitatorii în intervalul orar 10,00 – 17,30. Dintre acestea, face parte şi primul proiect expoziţional al unui muzeu de antropologie urbană din România – „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute”, care prezintă evoluţia raporturilor dintre generaţii în ultimii trei sute de ani, pentru mediul urban românesc.

În Sectorul 1 al Capitalei, programul artistic al weekendului se va desfăşura în intervalul orar 10,00 – 21,00 pe strada General Ştefan Burileanu, între strada Nicolae Caranfil şi strada Av. Alexandru Şerbănescu.

De la momente artistice inedite, prezentate de Circul Metropolitan Bucureşti, spectacole de teatru pentru copii şi spectacole interactive puse în scenă de artiştii Teatrelor Excelsior şi Ion Creangă, ateliere creative prietenoase cu mediul, de lectură sau de creaţie, organizate de DGASMB, la demonstraţiile de scrimă ale Clubului Sporturilor Tehnico Aplicative Bucureşti, locuitorii Sectorului 1 se vor putea bucura de un program variat adecvat publicului de toate vârstele.

Nu lipsesc activitățile sportive

Din programul weekendului 1-2 iulie în cartierul Aviaţiei, nu lipsesc activităţile sportive, zonele de joacă şi mişcare, asigurate de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti.

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” se desfăşoară în perioada aprilie-octombrie şi propune locuitorilor o (re)împrietenire cu oraşul în care trăiesc prin intermediul unor weekenduri pietonale în mai multe zone centrale şi din sectoare. Zonele care devin pietonale variază de la weekend la weekend, proiectul urmărind să ofere posibilitatea cât mai multor locuitori ai Capitalei să se bucure de insule de relaxare temporare în spaţiul public altminteri aglomerat al oraşului.

Programul artistic de pe traseele pietonale ale evenimentului „Străzi deschise” se desfăşoară cu participarea instituţiilor de cultură, a artiştilor şi companiilor independente din Bucureşti.

Proiectul este organizat de Primăria Capitalei prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti – în calitate de operatori zonali, se arată în comunicatul transmis de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.