„Vă mulțumesc! Mi-ați salvat viața!”, sunt cuvintele pe care medicii și angajații de la cele nouă puncte de informare și asistență din Sectorul 6, cei care, în ultima perioadă, au contribuit la salvarea mai multor vieți din comunitate. Și asta pentru că angajații centrelor intervin la orice urgență medicală, fiind primii care solicită ajutorul echipajelor de ambulanță. O dovadă a faptului că cele nouă puncte de asistență au devenit un nucleu al comunității, de care toată lumea are nevoie.

Printre cazurile pentru care a fost solicitată ambulanța, amintim de un domn de 63 de ani, care a leșinat în stația de tramvai, o doamnă în vârstă de 70 de ani, care a făcut un atac cerebral, dar și de un domn cu probleme de inimă și tensiunea arterială foarte mare, care a avut nevoie de îngrijiri. Sunt doar câteva dintre cazurile care au ajuns pe mâna cadrelor medicale datorită intervenției angajaților celor nouă puncte de asistență.

„Mulțumesc pentru grija oamenilor din aceste centre. Sunt foarte recunoscătoare că avem siguranța că există cineva care ar sări în ajutorul nostru, dacă avem nevoie. Într-o zi chiar am ajutat și eu, am văzut o doamnă leșinată lângă o mașină și am adus-o la centru împreună cu mai mulți oameni pentru că știam că cei de aici o vor ajuta”, a mărturisit pentru EVZ, Victoria, în vârstă de 63 de ani.

„Nimic nu mă bucură mai mult decât un proiect ce reușește să ajute oamenii, un proiect pe care l-am gândit de la început să fie în mijlocul comunității, în cele mai frecventate zone din sector, pentru a fi un reper și un prieten constant. Mulțumesc angajaților centrelor pentru implicarea lor, pentru felul în care reprezintă sectorul nostru: cu mult curaj și dovadă de umanitate”, a declarat pentru EVZ, Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

La începutul anului trecut, Primăria Sectorului 6 a pus la dispoziția membrilor comunității nouă puncte de informare și asistență, deschise de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00 și sâmbăta, între orele 10:00 – 14:00, care oferă tuturor celor care le trec pragul servicii de asistență și informații generale privind activitatea desfășurată de autoritatea publică locală.

Cele nouă puncte de informare și asistență sunt situate în următoarele zone:

Bd. Iuliu Maniu/Valea Cascadelor – pe partea cu Parcul Păcii

Bd. Constructorilor/Calea Giuleşti – pe partea cu Calea Giuleşti

Parcul Drumul Taberei

Calea Crângaşi – ieşirea de la Metrou spre bd. Constructorilor

Pasajul Lujerului

Bd. Timişoara/str. Braşov

Piaţa Drumul Taberei

Piaţa Valea Ialomiţei

Piaţa Veteranilor

Te-ar putea interesa și: