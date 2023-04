Bucea din Ucraina încă suferă, la un an de la eliberare

Forțele rusești s-au retras din acest oraș situat la nord-vest de capitală la 31 martie 2022, la puțin peste o lună după ce președintele Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să invadeze Ucraina.

În urma lor, au lăsat scene de groază care au șocat lumea.

La 2 aprilie, jurnaliștii AFP au descoperit cadavrele a cel puțin 20 de persoane în haine civile, unele cu mâinile legate la spate, zăcând pe o stradă din suburbie.

În timpul unei vizite la Bucea, două zile mai târziu, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a descris uciderea civililor drept „genocid”.

Ucraina și aliații săi occidentali au acuzat trupele rusești de crime de război după descoperirile de la Bucha, arătând o abundență de înregistrări video și mărturii ale martorilor.

Moscova neagă acuzațiile, susținând că atrocitățile de la Bucea au fost înscenate.

Mulți lideri și oficiali străini care au vizitat Ucraina de la începutul războiului s-au oprit la Bucha.

Premierul japonez Fumio Kishida a declarat că a avut un „puternic sentiment de indignare” în timp ce se afla la București săptămâna trecută.

După ce Rusia s-a retras din apropierea Kievului, luptele s-au mutat în sudul și în estul Ucrainei, orașul Bakhmut fiind acum scena celei mai lungi și mai sângeroase bătălii de la invazie.

La un an după ce a fost recucerit de forțele Kievului, Bucea nu a uitat de existența victimelor

Comunitatea Bucha este în reconstrucție, iar localnicii au declarat pentru AFP că „durerea dispare” și că trebuie să „continue să trăiască” în ciuda traumei lor colective.

Arhiereul Andrii, care conduce parohia locală, a declarat că este „important” să nu-i uităm pe cei care „nu sunt cu noi astăzi”.

„Dar este, de asemenea, important pentru noi să nu trăim în trecut, ci în viitor”, a declarat el pentru AFP.

În săptămânile care au urmat retragerii Rusiei din alte orașe din apropierea Kievului, alte sute de cadavre au fost găsite în case, subsoluri și gropi puțin adânci în nordul țării.

Ucraina dorește să înființeze un tribunal special pentru a-i urmări în justiție pe liderii Rusiei, dar există dispute juridice complexe cu privire la modul în care ar putea funcționa.

Curtea Penală Internațională a emis la începutul acestei luni un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru deportarea ilegală a copiilor din Ucraina.

Procurorul-șef al CPI, Karim Khan, a descris Ucraina ca fiind o „scenă a crimei”.

Rusia a negat în mod repetat orice abuzuri din partea forțelor sale.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în timpul unei conferințe de presă de joi, a calificat scenele brutale de la Bucha drept o „provocare crudă și cinică” din partea Kievului.

