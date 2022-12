Politician rus, amenințări cu bombardamente împotriva copiilor ucraineni. Declarații sinistre la o serbare de Crăciun. Video

Dovadă de cinism la un politician rus prezent la un eveniment dedicate copiilor, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Acesta a făcut o glumă sinistră pe seama copiilor din Ucraina, amenințându-i cu noi bombardamente de Crăciun. Vladimir Putin a anunțat că Rusia nu va ține cont de sărbătorile creștine din acest an și va continua să infrastructura civilă din Ucraina chiar și în ziua de Crăciun.

Un politician din Rusia, Oleg Nilov, a făcut o așa zisă glumă mai mult decât proastă, sinistră, la un eveniment caritabil la care a participat. Fără să țină cont de evenimentul la care se afla și de încărcătura acestuia, politicianul, vicepreședinte al partidului „Rusia Justă” i-a amenințat pe copiii din Ucraina cu noi bombardamente.

Declarațiile sale, cinice, au fost înregistrate și postate pe rețelele de socializare, provocând comentarii pline de indignare. În imagini, parlamentarul rus poate fi văzut cum ia un bilețel pe care un copil și-a scris dorința de Crăciun și se preface că citește ceea ce este scris, în fața unui microfon.

„Vova, un băiat din Kiev visează la rachete. Vova, vei primi rachete, doar așteaptă”, a afirmat Oleg Nilov, adaugând apoi: „Aceasta este o glumă, desigur”.

În fundal, unul dintre cei care ascultă discursul cinic, al politicianului își duce mâna la față, oripilat de ceea ce a putut spune acesta.

Депутат ГД Олег Нилов пошутил на благотворительной елке: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди». Полная моральная деградация. Похоже, они вообще перестали осознавать категории добра и зла. pic.twitter.com/jc1aRKjR8Q — Dmitry Kolezev (@kolezev) December 14, 2022

Sute de copii au fost uciși de ruși în Ucraina

Gluma politicianului rus este cu atât mai sinistră cu cât sute de copii au fost uciși de bombardamentele rusești. Un număr de 24 de copii morți au fost identificați în Mariupol, orașul portuar din sud-estul Ucrainei ocupat de armata rusă în luna mail. La momentul respectiv această atrocitate a făcut înconjurul Europei. De altfel, există mai multe rapoarte, cu privire la atrocitățile comise de ruși în Ucraina, întocmite de organizații internaționale, care fac referire la copii abuzați și violați sub ochii părinților.

De curând, autoritățile ucrainene au anunțat că au descoperit în orașul Herson o cameră de tortură unde erau abuzați copii ucraineni, în timpul ocupației orașului. Informația a fost prezentată de Dmitro Lubineț, comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul ucrainean.

„Pentru prima dată am înregistrat un fapt de tortură împotriva copiilor. Am crezut că mai rău decât Bucha nu se poate”, a declarat Lubineț, citat de The Guardian.

În timp ce pe front înregistrează eșecuri importante, iar instalațiile sale militare sunt distruse de loviturile ucrainene, armata rusă se răzbună bombardând infrastructura civilă. Zilnic sunt lansate rachete și proiectile de artilerie asupra orașelor, loviturile rușilor țintind blocuri de locuințe sau spitale. Prin aceste lovituri, Vladimir Putin speră ca Ucraina să capituleze și să se așeze la masa tratativelor, în condițiile impuse de Moscova.