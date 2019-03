Evenimente șocante la Bruxelles. Lupta între români provoacă un cutremur major în țară

Trei europarlamentari români au votat împotriva unei moțiuni în Parlamentul European care afectează grav economia României. Primul efect poate fi excluderea transportatorilor români din transportul internațional.





„Trei Rapoarte care constitutie Pachetul pe mobilitate au fost puse pe agendă miercuri la vot deși ar fi trebuit sa se intoarca la comisia TRAN, pentru ca fusese respinse in plen doua dintre ele. Fara a respecta regula, Conferinta presedintilor a votat sa fie aduse in Plenara la vot. Atunci noi, cativa eurodeputati romani, bulgari, polonezi, maghiari și Tarile Baltice, am facut o motiune pe care azi am prezentat-o in Plen prin care am cerut scoaterea de pe ordinea de zi. S-a votat si am pierdut (154/156) Din pacate cei trei romani au votat impotriva si asta a facut sa se prăbușească toata munca noastra. Acum muncim la cele peste 1000 de amendamente pe care le-am pregatit ca alternativa, sa vedem daca le putem trece miercuri. Daca se vota motiunea rapoartele se vor intoarce la Comisie si puteam sa modificam in bine rapoartele altfel riscăm să scoatem transportatorii români din transportul internațional. ”, a declarat, luni seara, europarlamentarul Maria Grapini pentru Evenimentul zilei. Ea este membră în Comisia pentru Transport şi Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE).

Cei trei care au votat împotrivă sunt: Daciana Sârbu, Cristian Preda și Traian Ungureanu.

Maria Grapini a spus că instituţiile europene trebuie să vegheze să nu existe o distorsiune în piaţă pe domeniul transportului. „Aş vrea ca şoferul din România care lucrează doar în Germania să fie plătit la fel cu şoferul din Germania. Nu aş vrea să se înţeleagă că noi, eurodeputaţii români, bulgari etc. tratăm doar din perspectiva împărţirii Estul cu Vestul, ci pe baza datelor şi regulamentelor existente şi a tratatului. Dacă vorbim de plată egală pentru muncă egală, un slogan lansat de domnul Juncker, atunci să vorbim de acest lucru în acelaşi loc. M-am întâlnit cu Asociaţia Şoferilor, iar aceştia se plângeau că şoferii din ţările din Est sunt luaţi în companiile din Vest pe formula 'căsuţă poştală' şi nu sunt plătiţi la nivelul celor de acolo. Acolo e dumping social şi acolo este discriminare!", declara Grapini în legătură cu Pachetul de Mobilitate pentru care militează de mult timp.

Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeană pe 31.05.2017 şi cuprinde propuneri importante de modificare a legislaţiei europene în domeniul transporturilor rutiere, precum: propunerea de Lege specială pentru aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 la transporturile rutiere; propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere şi de odihnă ai şoferilor profesionişti; propunerea de modificare a Regulamentului nr. 1071/2009 privind accesul la profesie şi a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piaţa de transport rutier de marfă. După aprobarea poziţiei Parlamentului European, Pachetul Mobilitate 1 va intra în procedura de trialog pentru armonizarea poziţiilor celor trei instituţii europene, respectiv: Parlamentul European, Comisia Europeană şi Consiliul de Transport UE. În luna februarie, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), împreună cu asociaţiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi Ungaria, au transmis o scrisoare comună preşedintelui Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, şi preşedinţilor celor opt grupuri parlamentare din PE, prin care solicită ca Pachetul Mobilitate 1 să nu fie supus la vot în actuala legislatură parlamentară europeană.

Doliu URIAS in politica romaneasca! Vestea trista a diminetii! Liderul PSD a MURIT...

Pagina 1 din 1